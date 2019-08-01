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    На проспекті Бажана у Києві згорів автомобіль (фото, відео)

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    ДТП на проспекті Бажана, 1 серпня 2019 року - На проспекті Бажана у Києві згорів автомобіль (фото, відео)
    ДТП на проспекті Бажана, 1 серпня 2019 року
    Фото: Главком

    Аварія сталася перед в'їздом на Південний міст

    Сьогодні, 1 серпня, близько 13-ї години перед в’їздом на Південний міст у напрямку з проспекту Бажана у центр Києва сталася ДТП.

    Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    В результаті аварії загорівся автомобіль BMW X5. На місці працюють рятувальники.

    Подробиці пожежі з’ясовуються. Наразі невідомо, чи є постраждалі в результаті інциденту.

    Через пожежу автомобіля на проспекті Бажана у напрямку правого берега Києва утворився величезний затор.

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    На проспекті Бажана у Києві згорів автомобіль (фото, відео)
    На проспекті Бажана у Києві згорів автомобіль (фото, відео)
    На проспекті Бажана у Києві згорів автомобіль (фото, відео)
    На проспекті Бажана у Києві згорів автомобіль (фото, відео)

    Як повідомлялося, 1 серпня вранці на трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП за участю двох вантажівок.

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