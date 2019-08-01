На проспекті Бажана у Києві згорів автомобіль (фото, відео)
ДТП на проспекті Бажана, 1 серпня 2019 року
Фото: Главком
Аварія сталася перед в'їздом на Південний міст
Сьогодні, 1 серпня, близько 13-ї години перед в’їздом на Південний міст у напрямку з проспекту Бажана у центр Києва сталася ДТП.
Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
В результаті аварії загорівся автомобіль BMW X5. На місці працюють рятувальники.
Подробиці пожежі з’ясовуються. Наразі невідомо, чи є постраждалі в результаті інциденту.
Через пожежу автомобіля на проспекті Бажана у напрямку правого берега Києва утворився величезний затор.
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