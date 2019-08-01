На проспекті Бажана у Києві згорів автомобіль (фото, відео)



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ДТП на проспекті Бажана, 1 серпня 2019 року Фото: Главком

Аварія сталася перед в'їздом на Південний міст

Сьогодні, 1 серпня, близько 13-ї години перед в’їздом на Південний міст у напрямку з проспекту Бажана у центр Києва сталася ДТП.

Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

В результаті аварії загорівся автомобіль BMW X5. На місці працюють рятувальники.

Подробиці пожежі з’ясовуються. Наразі невідомо, чи є постраждалі в результаті інциденту.

Через пожежу автомобіля на проспекті Бажана у напрямку правого берега Києва утворився величезний затор.

Як повідомлялося, 1 серпня вранці на трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП за участю двох вантажівок.