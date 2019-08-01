У центрі Києва сталася смертельна ДТП: співробітник служби охорони влетів у дерево (фото, відео)



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Підіймаючись по вулиці Тарасівській у бік вулиці Саксаганського, Renault в'їхав в дерево Фото: Інформатор

За попередніми даними причиною смерті водія став серцевий напад

У четвер, 1 серпня, на вулиці Тарасівській у Києві автомобіль Renault Державної служби охорони з'їхав з проїжджої частини і врізався в дерево. На місце прибув патрульний екіпаж і виявив, що в закритому салоні знаходиться охоронець. Через кілька хвилин водій помер. Про це повідомляє Інформатор.

Аварія трапилася близько 8:50. Підіймаючись по вулиці Тарасівській у бік вулиці Саксаганського, Renault в'їхав в дерево. Перехожі помітили, що водієві погано. Автомобіль залишався заведений, а чоловіка за кермом трясло від судом.

Патрульні вибили вікно в Renault, відкрили і заглушили двигун. Незабаром приїхали медики і спробували реанімувати чоловіка, але марно.

Попередньо, причиною смерті став серцевий напад.

Правоохоронці підтвердили, що чоловік був співробітником держохорони. Йому було близько 50 років. В останній момент він встиг уникнути зіткнення з іншими авто і наїзду на пішоходів, більше в інциденті ніхто не постраждав.

На місці працювали два екіпажі поліції, а для встановлення точних обставин того, що сталося, на місце прибула слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, 1 серпня вранці на трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП за участю двох вантажівок.