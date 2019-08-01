  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У центрі Києва сталася смертельна ДТП: співробітник служби охорони влетів у дерево (фото, відео)

    • Розсилка
    Підіймаючись по вулиці Тарасівській у бік вулиці Саксаганського, Renault в'їхав в дерево - У центрі Києва сталася смертельна ДТП: співробітник служби охорони влетів у дерево (фото, відео)
    Підіймаючись по вулиці Тарасівській у бік вулиці Саксаганського, Renault в'їхав в дерево
    Фото: Інформатор

    За попередніми даними причиною смерті водія став серцевий напад

    У четвер, 1 серпня, на вулиці Тарасівській у Києві автомобіль Renault Державної служби охорони з'їхав з проїжджої частини і врізався в дерево. На місце прибув патрульний екіпаж і виявив, що в закритому салоні знаходиться охоронець. Через кілька хвилин водій помер. Про це повідомляє Інформатор.

    Аварія трапилася близько 8:50. Підіймаючись по вулиці Тарасівській у бік вулиці Саксаганського, Renault в'їхав в дерево. Перехожі помітили, що водієві погано. Автомобіль залишався заведений, а чоловіка за кермом трясло від судом.

    Патрульні вибили вікно в Renault, відкрили і заглушили двигун. Незабаром приїхали медики і спробували реанімувати чоловіка, але марно.

    Читайте також

    Попередньо, причиною смерті став серцевий напад.

    Правоохоронці підтвердили, що чоловік був співробітником держохорони. Йому було близько 50 років. В останній момент він встиг уникнути зіткнення з іншими авто і наїзду на пішоходів, більше в інциденті ніхто не постраждав.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    У центрі Києва сталася смертельна ДТП: співробітник служби охорони влетів у дерево (фото, відео)
    У центрі Києва сталася смертельна ДТП: співробітник служби охорони влетів у дерево (фото, відео)
    У центрі Києва сталася смертельна ДТП: співробітник служби охорони влетів у дерево (фото, відео)
    У центрі Києва сталася смертельна ДТП: співробітник служби охорони влетів у дерево (фото, відео)
    У центрі Києва сталася смертельна ДТП: співробітник служби охорони влетів у дерево (фото, відео)
    У центрі Києва сталася смертельна ДТП: співробітник служби охорони влетів у дерево (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працювали два екіпажі поліції, а для встановлення точних обставин того, що сталося, на місце прибула слідчо-оперативна група.

    Як повідомлялося, 1 серпня вранці на трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП за участю двох вантажівок.

    Читайте також
    ДТП
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ