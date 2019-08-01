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    На Харківській площі в Києві фура врізалася в KIA (фото, відео)

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    Від удару KIA розвернуло і машина зупинилася в крайній лівій смузі - На Харківській площі в Києві фура врізалася в KIA (фото, відео)
    Від удару KIA розвернуло і машина зупинилася в крайній лівій смузі
    Фото: Інформатор

    В результаті аварії постраждав водій легковика

    У ніч на четвер, 1 серпня, в Києві на Харківській площі сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися автомобілі KIA Rio і бензовоз Renault.

    Аварія трапилася близько 23:28. Про це повідомляє Інформатор.

    За інформацією правоохоронців, бензовоз заїхав до Києва і рухався в бік центру. У цей момент по кільцю з боку Бортничів їхав легковик і перетинав проспект Бажана. На перетині доріг автомобілі зіткнулися.

    Від удару KIA розвернуло і машина зупинилася в крайній лівій смузі, а бензовоз загальмував на узбіччі.

    Водія хетчбека госпіталізували в лікарню. Його травми незначні.

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    На Харківській площі в Києві фура врізалася в KIA (фото, відео)
    На Харківській площі в Києві фура врізалася в KIA (фото, відео)
    На Харківській площі в Києві фура врізалася в KIA (фото, відео)
    На Харківській площі в Києві фура врізалася в KIA (фото, відео)
    На Харківській площі в Києві фура врізалася в KIA (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Який з автомобілів проїхав на заборонний сигнал світлофора - з'ясовуватимуть поліцейські.

    На місце ДТП також виїжджали пожежні, щоб змити з проїжджої частини розлите паливо, яке витекло з легкової машини.

    На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики, слідчо-оперативна група та рятувальники. Подробиці ДТП встановлюються.

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