На проспекті Степана Бандери частково обмежується рух

Найближчими тижнями ремонтуватиметься ділянка від вулиці Теліги до станції «Зеніт»

Ремонтні роботи на магістралі триватимуть до початку осені

Сьогодні, 16 березня, обмежується рух проспектом Степана Бандери. Про це повідомляє Комунальна корпорація «Київавтодор» на своїй сторінці у Facebook.

«На проспекті С. Бандери розпочинається новий етап капітального ремонту. Працюватимемо на частині від вул. О. Теліги до просп. Оболонського (найближчі тижні – від вул. О. Теліги до залізничної станції «Зеніт») у напрямку станції метро «Почайна», – йдеться у повідомленні.

Під час робіт рух буде обмежено частково.

Основні ремонтні роботи на проспекті Бандери планується завершити до 31 серпня.

Раніше «Київавтодор» повідомив про початок ремонтних робіт на Індустріальному мосту, у звʼязку з чим рух шляхопроводом буде обмежено до 31 травня.