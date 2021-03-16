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    На проспекті Степана Бандери частково обмежується рух

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    Найближчими тижнями ремонтуватиметься ділянка від вулиці Теліги до станції &laquo;Зеніт&raquo; - На проспекті Степана Бандери частково обмежується рух
    Найближчими тижнями ремонтуватиметься ділянка від вулиці Теліги до станції «Зеніт»
    Фото з відкритих джерел

    Ремонтні роботи на магістралі триватимуть до початку осені

    Сьогодні, 16 березня, обмежується рух проспектом Степана Бандери. Про це повідомляє Комунальна корпорація «Київавтодор» на своїй сторінці у Facebook.

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    «На проспекті С. Бандери розпочинається новий етап капітального ремонту. Працюватимемо на частині від вул. О. Теліги до просп. Оболонського (найближчі тижні – від вул. О. Теліги до залізничної станції «Зеніт») у напрямку станції метро «Почайна», – йдеться у повідомленні.

    Під час робіт рух буде обмежено частково.

    Основні ремонтні роботи на проспекті Бандери планується завершити до 31 серпня.

    Раніше «Київавтодор» повідомив про початок ремонтних робіт на Індустріальному мосту, у звʼязку з чим рух шляхопроводом буде обмежено до 31 травня.

    Теги: Київ метро ремонт Київавтодор час
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