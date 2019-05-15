Дощі не покидають Київ: як дорожники рятують столицю від потопів (фото)



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Зливоприймачі очищують від піску та ремонтують Фото: Київавтодор

Київавтодор проводить роботи з очистки і ремонту гідротехнічних споруд

За прогнозами синоптиків, у найближчі дні у Києві збережеться дощова погода з грозами.

«Залпові» зливи в деяких місцях можуть призводити до короткочасного підтоплення покриття. Саме такий випадок стався у неділю, 12 травня, на житловому масиві Позняки, коли внаслідок «залпової» зливи з градом сталось підтоплення вулиці та підземного пішохідного переходу.

На балансі підприємств «Київавтодору» знаходиться 30% дощової каналізації столиці, решта – на балансі інших служб та комунальних підприємств міста. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

«Підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» постійно проводять роботу з очистки та ремонту гідротехнічних споруд, які знаходяться на балансі підприємств корпорації. В кожному районному КП ШЕУ працює бригада гідротехнічної служби, яка виконує необхідний комплекс робіт з ремонту оглядових колодязів та робіт по очистці зливоприймачів від піску, побутового сміття тощо», - йдеться в повідомленні.

Під час інтенсивних опадів бригади гідротехнічних служб підприємств КК «Київавтодор» працюють у посиленому цілодобовому режимі, щоб не допустити підтоплення ділянок вулично-дорожньої мережі. Працює спеціальна техніка, зокрема, гідромонітори, які під значним тиском води ефективно та швидко проводять очищення зливоприймальної мережі від піску, мулу, сміття тощо.

Крім того, щоб мінімізувати кількість проблемних місць у столиці, комунальна корпорація «Київавтодор» при проведенні робіт з реконструкції та капітального ремонту об’єктів вулично-дорожньої мережі міста у місцях, де це є необхідно, обов’язково проводить роботи з заміни або прокладання нової дощової каналізації. Саме такі роботи, а саме влаштування нової дощової каналізації, були проведені під час реконструкції вул. Магнітогорської, капітального ремонту вул. Газопровідної, Васильківської, Сім’ї Кульженків, Алматинської тощо. Також було проведено капітальний ремонт колектору дощової каналізації на розі вул. Саврасова та вул. Гаврилюка, Прозорівського колектору дощової каналізації на перетині бульвару Лесі Українки та вул. Мечникова, колектору дощової каналізації на перетині просп. Правди та просп. Порика.

«На сьогоднішній день тривають роботи з реконструкції мережі міської дощової каналізації на території, що прилягає до Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, проводяться роботи з заміни дощової каналізації в рамках виконання робіт з реконструкції/капітального ремонту дорожнього покриття вул. Федорова, вул. Туполєва, вул. Чорнобильській. Тобто, роботи в напрямку покращення технічного стану зливоприймальної системи столиці ведуться постійно», - повідомляє «Київавтодор».