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    У Києві на два місяці обмежать рух перед Північним мостом

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    Рух перекриють через початок ремонту&nbsp; - У Києві на два місяці обмежать рух перед Північним мостом
    Рух перекриють через початок ремонту 

    Рух перекриють через початок наступного етапу ремонту біля Північного моста

    З 21 червня по 10 серпня в Києві обмежать рух автомобільного транспорту по проспекту Бандери перед Північним мостом.

    Про це повідомляє прес-служба КК «Київавтодор».

    У повідомленні сказано, що рух перекриють через початок наступного етапу ремонту біля Північного моста.

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    «Днями рух на проспекті Степана Бандери відкрили усіма смугами. Адже завершено ремонт частини шляхопроводу перед Північним мостом. В ніч з неділі починаємо наступний етап робіт. Будемо працювати на перетині проспектів Степана Бандери з Героїв Сталінграда в напрямку станції метро «Почайна», – сказано в повідомленні.

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    У той же час комунальники ремонтують і фарбують надземний пішохідний перехід поблизу вул. Йорданської, через що рух по проспекту було перекрито 19 червня.

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