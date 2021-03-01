Рух транспорту вулицею Борщагівською обмежується до вересня

На магістралі розпочинається черговий етап капітального ремонту

Рух автомобільного транспорту вулицею Борщагівською буде частково обмежено до 1 вересня. Про це водіїв попереджає Комунальна корпорація «Київавтодор».

Корпорація «Київавтодор» рекомендує користуватися обʼїздними шляхами

Зміни в русі транспорту пов'язані з тим, що на вулиці Борщагівській розпочали новий етап капітального ремонту. Дорожники оновлюють покриття на ділянці між просп. Повітрофлотським і вул. Гетьмана (Індустріальний шляхопровід) у напрямку Борщагівки.

У найближчі тижні триватимуть підготовчі роботи. Невдовзі розпочнуть ремонт тротуару і облаштування велодоріжок. Основні ремонтні роботи заплановано виконати у найближчі місяці.

Комунальна корпорація перепрошує за незручності, а також звертаєж увагу водіїв, що дізнаватися першими про обмеження руху і ремонти столичних шляхів можна у телеграм-каналі «Київ Трафік».

Раніше передбачалося відремонтувати вулицю Борщагівську до 31 грудня 2019 року, згідно з Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва. На ремонт вулиці «Київавтодор» планував витратити 654 млн гривень.