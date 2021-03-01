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    Рух транспорту вулицею Борщагівською обмежується до вересня

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    Найближчі тижні на вулиці триватимуть підготовчі роботи <br /> - Рух транспорту вулицею Борщагівською обмежується до вересня

    Найближчі тижні на вулиці триватимуть підготовчі роботи

    Фото з відкритих джерел

    На магістралі розпочинається черговий етап капітального ремонту

    Рух автомобільного транспорту вулицею Борщагівською буде частково обмежено до 1 вересня. Про це водіїв попереджає Комунальна корпорація «Київавтодор».

    Корпорація «Київавтодор» рекомендує користуватися обʼїздними шляхами

    Корпорація «Київавтодор» рекомендує користуватися обʼїздними шляхами

    Зміни в русі транспорту пов'язані з тим, що на вулиці Борщагівській розпочали новий етап капітального ремонту. Дорожники оновлюють покриття на ділянці між просп. Повітрофлотським і вул. Гетьмана (Індустріальний шляхопровід) у напрямку Борщагівки.

    У найближчі тижні триватимуть підготовчі роботи. Невдовзі розпочнуть ремонт тротуару і облаштування велодоріжок. Основні ремонтні роботи заплановано виконати у найближчі місяці.

    Комунальна корпорація перепрошує за незручності, а також звертаєж увагу водіїв, що дізнаватися першими про обмеження руху і ремонти столичних шляхів можна у телеграм-каналі «Київ Трафік».

    Раніше передбачалося відремонтувати вулицю Борщагівську до 31 грудня 2019 року, згідно з Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва. На ремонт вулиці «Київавтодор» планував витратити 654 млн гривень.

    Теги: Київ ремонт Київавтодор
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