  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Русанівці транспортний колапс: цілий день знімають кіно (фото)

    • Розсилка
    Зйомки кіно на Русанівському каналі - На Русанівці транспортний колапс: цілий день знімають кіно (фото)
    Зйомки кіно на Русанівському каналі
    Фото: Олександр Груздєв, Главком

    Виїзд до моста Патона перекрито

    Сьогодні, 13 жовтня, на Русанівському каналі весь день відбуваються телевізійні зйомки.

    У зв’язку зі зйомками перекрито виїзд з Русанівки до мосту Патона, повідомляє кореспондент «Главкома».

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    На Русанівці транспортний колапс: цілий день знімають кіно (фото)
    На Русанівці транспортний колапс: цілий день знімають кіно (фото)
    На Русанівці транспортний колапс: цілий день знімають кіно (фото)
    На Русанівці транспортний колапс: цілий день знімають кіно (фото)
    Фото: Олександр Груздєв, Главком

    Поліція, яка чергує там, розвертає всі автомобілі.


    5_23

    Фото з Facebook

    Через це утворився транспортний колапс.

    7_108

    Як повідомлялося, 13-15 жовтня буде обмежено рух транспорту на двох ділянках Дніпровської набережної. Дорожники влаштовуватимуть верхні шари асфальтобетонного покриття у рамках реконструкції транспортної розв’язки на перетині Дніпровської набережної та просп. Возз’єднання.

    Так, рух обмежать:

    • із 6:00 13 жовтня до 6:00 14 жовтня – від Русанівського каналу до вул. Тичини.
    • із 6:00 14 жовтня до 6:00 15 жовтня – від вул. Тичини до Русанівського каналу.

    До відома, з початку цього року в Києві виконано середній ремонт на 83 вулицях і шляхопроводах. 

    Київ кіно Русанівка транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies