На Русанівці транспортний колапс: цілий день знімають кіно (фото)



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Зйомки кіно на Русанівському каналі Фото: Олександр Груздєв, Главком

Виїзд до моста Патона перекрито

Сьогодні, 13 жовтня, на Русанівському каналі весь день відбуваються телевізійні зйомки.

У зв’язку зі зйомками перекрито виїзд з Русанівки до мосту Патона, повідомляє кореспондент «Главкома».

Поліція, яка чергує там, розвертає всі автомобілі.





Фото з Facebook

Через це утворився транспортний колапс.

Як повідомлялося, 13-15 жовтня буде обмежено рух транспорту на двох ділянках Дніпровської набережної. Дорожники влаштовуватимуть верхні шари асфальтобетонного покриття у рамках реконструкції транспортної розв’язки на перетині Дніпровської набережної та просп. Возз’єднання.

Так, рух обмежать:

із 6:00 13 жовтня до 6:00 14 жовтня – від Русанівського каналу до вул. Тичини.

із 6:00 14 жовтня до 6:00 15 жовтня – від вул. Тичини до Русанівського каналу.

До відома, з початку цього року в Києві виконано середній ремонт на 83 вулицях і шляхопроводах.