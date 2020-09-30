Стало відомо, коли стане чистішою Русанівська протока



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київводоканал розпочне реконструкцію Деснянської водопровідної станції у 2020 році

Будівництво цеху очистки промивних вод на Деснянській водопровідній станції суттєво допоможе вирішити екологічні проблеми Русанівської протоки. Саме тому в рамках екостратегії розвитку Київводоканалу розроблено відповідний проєкт реконструкції і вже незабаром розпочнеться перша черга будівництва цеху очистки промивних вод.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Станом на сьогодні скид вод, що утворюються в процесі очистки річкової води і приготування з неї питної, передбачено чинною схемою роботи Деснянської станції. Річкова вода обробляється коагулянтом, після чого відстоюється і фільтрується. В результаті цих процесів у відстійниках накопичується осад, який регулярно потрібно видаляти, а самі очисні споруди промивати.

Цей осад, в переважній більшості, є речовинами природного походження, які надійшли на станцію разом з річковою водою. Коли Деснянську станцію проєктували у 60-х роках минулого століття, природне забруднення води у р. Десна було меншим і тому було цілком прийнятим повертати осад у річку. Зараз ситуація суттєво змінилась.

Крім того, раніше біля місця скиду промивних вод не було житлових масивів та зон відпочинку. Зараз же забудова впритул наблизились до санітарної зони і неприємний запах та піна у зоні скиду промивних вод стали проблемою для місцевих мешканців.

Після впровадження технології очистки промивних вод на Деснянській водопровідній станції повністю припиниться скид продуктів очищення води в Русанівську протоку. Промивні води натомість будуть повертатись в голову споруд, а зневоднений осад утилізуватиметься на полігоні твердих побутових відходів.





Це вирішить не тільки екологічні проблеми Русанівської протоки, а й дасть можливість економити природні та енергетичні ресурси. Так, близько 30 тис. куб. м води залишатиметься в технологічному циклі, а не скидатиметься назад у водойму. Зменшаться також витрати реагентів, які використовуються для підготовки та знезараження питної води.

Будівельні роботи в рамках першого етапу реконструкції Деснянської водопровідної станції планується розпочати ще у 2020 році, а завершити його планується орієнтовно через рік.

До 2024 року аналогічна технологія очистки промивних вод буде реалізована на Дніпровській водопровідній станції.