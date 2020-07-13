Продажі чергової новобудови у столиці розпочались з прориву труби: фото



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У Києві на території будівництва Rusaniv Residence прорвало трубу з холодною водою Фото: Главком

Внаслідок прориву біля новобудови провалився асфальт і утворилася яма з водою

У Києві на вулиці Свертюка прорвало трубу на території будівництва нового житлового комплексу Rusaniv Residence.

Про це повідомляють читачі Главкому.

Так, сьогодні ввечері на території новобудови біля відділу продаж прорвало трубу з холодною водою. Внаслідок прориву провалився асфальт і утворилася яма з водою.

Наразі на місці присутні представники компанії забудовника.

На місце приїхали працівники аварійно-рятувальної служби Київводоканалу.

Раніше ЗМІ писали, що у Київраді з'явився проект рішення про розірвання договору оренди ділянки по вул. Євгена Сверстюка, 54, з ТОВ «Русанівка Інвест», яке збирається звести там 24-поверховий ЖК Rusaniv Residence. Проект, який знаходиться на розгляді постійної земельної комісії, зареєстрував депутат Київради Олесь Маляревич.

Згідно з пояснювальною запискою, проект рішення про розірвання договору оренди в односторонньому порядку був підготовлений на прохання жителів Дніпровського району столиці.

По-перше, значна частина ділянки потрапляє в природоохоронну зону Русанівського каналу. По-друге, на ділянці розміщується державна пожежно-рятувальна частина №16 площею 1130,3 кв. м, що потребує розширення в зв'язку зі збільшенням щільності населення і забудовою району. Ще на цій території є гараж гаражно-будівельного кооперативу «Русанівський-2», що займає сусідню ділянку, передають «Наші гроші».

За інформацією ProfiDOM.com.ua, в 2018 р Київрада передала ТОВ «Русанівка Інвест» в оренду на 15 років ділянку площею 0,69 га для будівництва житлового комплексу з прибудованим дошкільним закладом та пунктом централізованої системи пожежного спостереження з отриманням права власності на гараж.

У листопаді 2018 р Дніпровське управління ГУ Нацполіціі Києва почало кримінальне провадження за фактом зміни адреси розташування гаража.