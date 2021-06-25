На Русанівці зведуть нову лікарню. Обіцяють суперсучасні послуги

Столична влада затвердила переможця конкурсу на будівництво медзакладу

На бульварі Ігоря Шамо, 15-А у Дніпровському районі Києва буде збудовано медичний заклад. Переможця відповідного конкурсу із залучення інвестора до будівництва затверджено розпорядженням КМДА № 1456.

Департаменту економіки та інвестицій доручено укласти інвестиційний договір із замовником будівництва – комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Русанівка» Дніпровського району м. Києва» та переможцем конкурсу.

Медичний заклад облаштують на ділянці площею 0,15 га. Нині там розташована нежитлова будівля площею понад 650 кв. м, що з 1965 року перебуває без капітального ремонту, в аварійному стані, із відключеними інженерними мережами, тепло-, водо- та електропостачанням.

Натомість передбачено зведення сучасного закладу, де мешканцям надаватимуть медичні послуги із застосуванням новітніх технологій.

Окрім цього, проєкт дасть можливість створити нові робочі місця, а також залучити інвестиційні ресурси до економіки Києва.

Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, Київ також продовжує оновлювати медичні заклади та знаходить можливості для їх додаткового фінансового забезпечення. Так, в минулому році завершили ремонт майже в 30 відділеннях медзакладів столиці. А на закупівлю медичного обладнання в 2020 році, в тому числі для боротьби з коронавірусом, місто виділило 673 млн грн. На капремонти закладів охорони здоров’я – майже 680 млн грн. Цього року ця сума складе майже 730 млн грн.

Також в умовах зміни моделі фінансування закладів охорони здоров’я міська влада знаходить можливості для фінансової підтримки медпрацівників. І щомісяця з міського бюджету виплачують лікарям – 5 тис. грн, медсестрам – 4 тис. грн, молодшому медперсоналу – 2 тис. грн. Тільки за січень-квітень цього року на таку безповоротну фінансову допомогу Київ виділив уже 432 млн грн. Загалом на 2021 рік на доплати медикам передбачили 1,5 млрд грн.