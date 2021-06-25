Інфекціоністка про штам «Дельта»: може знадобитися величезна кількість госпіталізацій

«У будь-який момент може знадобитися величезна кількість госпіталізацій, які потрібно буде забезпечити з сьогодні на завтра», вважає Голубовська

Відома лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська розповіла про небезпеку «Дельта»-штаму коронавірусу.

«Варіанти штамів будуть з'являтися. Потрібно постійно моніторити. 15 червня цей варіант «Дельта» в США внесли до списку варіантів, що викликають стурбованість. Це варіанти, які набагато легше поширюються, вони в три рази заразніші, ніж звичайні. Це означає, що в будь-який момент може знадобитися величезна кількість госпіталізацій, які потрібно буде забезпечити з сьогодні на завтра», – сказала інфекціоністка в ефірі каналу «Україна 24».

Голубовська зазначила, що через цей штам у Росії різко збільшилася захворюваність.

«Вони вислизають частково від вакцинального і природного імунітету. Те, що робиться в Росії – там просто страшно. Там вертикальні криві підвищення захворюваності», – додала вона.

Напередодні в Олександрівській лікарні Києві спростували інформацію РНБО про те, що в них перебувають пацієнти із підтвердженим штамом «Дельта», раніше виявленого на території Індії.

Як раніше повідомлялося, упродовж 18-22 червня в Інституті молекулярної біології і генетики НАНУ вчені провели секвенування чотирьох зразків коронавірусу, отриманих від Центру громадського здоров’я МОЗ у Києві, та двох зразків, отриманих від Національного медичного університету ім. Богомольця.

Як інформує пресслужба Інституту, у двох зразках вчені виявили мутації (зокрема, L452R, T478K), які відноситься до індійського («Дельта») штаму. Пацієнти, в яких було взято ці зразки на дослідження, повернулися з Російської Федерації. Зараз вони перебувають в ізоляції в інфекційній лікарні Києва.

Решта чотири секвеновані зразки мають мутації, характерні для британського («Альфа») штаму.

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