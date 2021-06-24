У столичній лікарні спростували наявність пацієнтів зі штамом Дельта

23 червня МОЗ та РНБО повідомили, що в Україні зафіксований новий штам «Дельта»

В Олександрівській лікарні Києві спростували інформацію РНБО про те, що в них перебувають пацієнти із підтвердженим штамом «Дельта», раніше виявленого на території Індії. Про це на пресконференції повідомив виконувач обов'язків директора Олександрівська клінічна лікарня міста Києва Олег Атаманенко.

«Наразі у нас перебуває близько 100 пацієнтів із Covid-19, 20 з яких – в реанімації. Серед цих пацієнтів, хворих зі штамом «Дельта» – немає», – сказав він.

Атаманенко зазначив, що в них не лікуються 66-річна жінка та 16-річний хлопець, які нібито приїхали з Росії та в яких підтвердили цей варіант Covid-19.

23 червня МОЗ та РНБО повідомили, що в Україні зафіксований новий штам «Дельта». За інформацією секретаря РНБО Олексія Данілова, його виявили у двох людей, які повернулися з Росії. Також повідомлялося, що обидва пацієнти перебувають на лікуванні в Олександрівській лікарні Києва.

Як раніше повідомлялося, упродовж 18-22 червня в Інституті молекулярної біології і генетики НАНУ вчені провели секвенування чотирьох зразків коронавірусу, отриманих від Центру громадського здоров’я МОЗ у Києві, та двох зразків, отриманих від Національного медичного університету ім. Богомольця.

Як інформує пресслужба Інституту, у двох зразках вчені виявили мутації (зокрема, L452R, T478K), які відноситься до індійського («Дельта») штаму. Пацієнти, в яких було взято ці зразки на дослідження, повернулися з Російської Федерації. Зараз вони перебувають в ізоляції в інфекційній лікарні Києва.

Решта чотири секвеновані зразки мають мутації, характерні для британського («Альфа») штаму.