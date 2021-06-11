Кличко у парку роздав нагороди столичним медикам (фото)

Віталій Кличко подякував медикам за їхню відданість професії

Мер Києва Віталій Кличко привітав столичних медиків із Днем медичного працівника, подякував за їхню працю та нагородив подяками київського міського голови, а також грамотами та подяками Департаменту охорони здоров’я КМДА. Про це повідомляє пресслужба мера.

«Дорогі наші медики! Сьогодні ми зібралися напередодні вашого професійного свята, яке будемо святкувати наступної неділі. Минулий рік і цей були непростими для нас усіх. Але для вас – особливо. Пандемія коронавірусу змінила звичне життя. А вам довелося стати фактично воїнами на передовій – цілодобово рятувати здоров’я та життя людей, по кілька змін не виходити з роботи, обмежити контакти з рідними, щоб не наражати їх на небезпеку. Майже 45 тисяч співробітників працюють сьогодні у медзакладах столиці: лікарі, медсестри, молодший медичний персонал, технічні працівники. Від імені всіх киян хочу щиро подякувати кожному з вас за вашу місію і відданість професії! Здоров’я і сил вам та вашим близьким, оптимізму та благополуччя! Ми все подолаємо! Разом і спільними зусиллями!» – підкреслив мер столиці.

Кличко зазначив, що навіть тоді, коли всі сили були зосереджені на подоланні коронавірусу, місто продовжувало працювати над створенням умов для надання якісної медичної допомоги киянам, а також підтримувало і продовжує підтримувати столичних медиків.

Так, в умовах зміни моделі фінансування закладів охорони здоров’я, міська влада знаходить можливості для фінансової підтримки медпрацівників. І щомісяця з міського бюджету виплачують лікарям – 5 тис. грн, медсестрам – 4 тис. грн, молодшому медперсоналу – 2 тис. грн. Тільки за січень-квітень цього року на таку безповоротну фінансову допомогу Київ виділив уже 432 млн грн. Загалом на 2021 рік на доплати медикам передбачили 1,5 млрд грн.

Київ також продовжує оновлювати медичні заклади та знаходить можливості для їх додаткового фінансового забезпечення. Так, в минулому році завершили ремонт майже в 30 відділеннях медзакладів столиці. А на закупівлю медичного обладнання в 2020 році, в тому числі для боротьби з коронавірусом, місто виділило 673 млн грн. На капремонти закладів охорони здоров’я – майже 680 млн грн. Цього року ця сума складе майже 730 млн грн.