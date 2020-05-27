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    Рятувальники за пів години ліквідували пожежу - На Сирці горів ресторан (відео)
    Рятувальники за пів години ліквідували пожежу
    Фото: ДСНС

    Згоріла дерев'яна будівля на території закладу

    У вівторок, 26 травня, сталася пожежа на території недіючого закладу громадського харчування на вул. Дегтярівській, 62 у Шевченківському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло  до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 14:35.

    На місце пожежі було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборці встановили, що займання сталося в окремо розташованій одноповерховій недіючій дерев'яній будівлі. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС 

    О 14:54 рятувальники локалізували пожежу, а 15:03 ліквідували.

    Внаслідок пожежі згоріло та розібрано 20 кв. м дерев'яних конструкцій.

    Як повідомляє «Київ оперативний» у Facebook, пожежа сталася у ресторані «Хутор Дегтярі».

    На місці події працювало 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Жертв та постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Нагадаємо, у ніч на середу, 27 травня, сталося займання у вантажному автомобілі на вул. Полярній, 1 в Оболонському районі столиці

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