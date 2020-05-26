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    Підпал Олександрівської лікарні Києва: правоохоронці відкрили справу

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    Рятувальниками було оперативно ліквідовано пожежу в Олександрівській лікарні Києва - Підпал Олександрівської лікарні Києва: правоохоронці відкрили справу
    Рятувальниками було оперативно ліквідовано пожежу в Олександрівській лікарні Києва

    Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до пожежі

    За фактом пожежі, що виникла у приміщенні одного з корпусів Олександрівської клінічної лікарні Києва, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна).

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    На теперішній час під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6 працівниками Печерського управління поліції проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вказаного правопорушення.

    Досудове розслідування триває.

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    Підпал Олександрівської лікарні Києва: правоохоронці відкрили справу
    Підпал Олександрівської лікарні Києва: правоохоронці відкрили справу
    Підпал Олександрівської лікарні Києва: правоохоронці відкрили справу
    Підпал Олександрівської лікарні Києва: правоохоронці відкрили справу

    Нагадаємо, увечері 25 травня по Печерського управління поліції надійшло повідомлення про виникнення пожежі на 5 поверсі одного з медичних корпусів Олександрівської клінічної лікарні Києва за адресою вул. Шовковична, 39/1. У цю лікарню доставляють хворих на коронавірус. Через пожежу в Олександрівській клінічній лікарні евакуювали 15 людей. 

    Рятувальниками було оперативно ліквідовано вогнище. Ніхто з громадян не постраждав.

    Головна лікарка Олександрівської клінічної лікарні Людмила Антоненко повідомила, що пожежа у медзакладі сталася через умисний підпал.

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