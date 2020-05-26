Підпал Олександрівської лікарні Києва: правоохоронці відкрили справу



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Рятувальниками було оперативно ліквідовано пожежу в Олександрівській лікарні Києва

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до пожежі

За фактом пожежі, що виникла у приміщенні одного з корпусів Олександрівської клінічної лікарні Києва, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна).

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

На теперішній час під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6 працівниками Печерського управління поліції проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вказаного правопорушення.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, увечері 25 травня по Печерського управління поліції надійшло повідомлення про виникнення пожежі на 5 поверсі одного з медичних корпусів Олександрівської клінічної лікарні Києва за адресою вул. Шовковична, 39/1. У цю лікарню доставляють хворих на коронавірус. Через пожежу в Олександрівській клінічній лікарні евакуювали 15 людей.

Рятувальниками було оперативно ліквідовано вогнище. Ніхто з громадян не постраждав.

Головна лікарка Олександрівської клінічної лікарні Людмила Антоненко повідомила, що пожежа у медзакладі сталася через умисний підпал.