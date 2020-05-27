Вночі на Оболоні палала вантажівка (фото, відео)



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Вогнем пошкоджено кабіну автомобіля, салон, передні колеса та частково напівпричіп Фото: ДСНС

Горіла вантажівка, що стояла на узбіччі дороги

У ніч на середу, 27 травня, сталося займання у вантажному автомобілі на вул. Полярній, 1 в Оболонському районі столиці. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 01:40.

До місця виклику негайно було направлено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення та 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборцями було встановлено, що на узбіччі проїжджої частини дороги у вантажному автомобілі Renault Magnum виникла пожежа.

О 01:59 пожежу вдалося локалізувати, а о 02:06 – ліквідувати, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

Внаслідок займання пошкоджено кабіну автомобіля, салон, передні колеса та частково напівпричіп.

На місці працювало 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Жертв та постраждалих немає.