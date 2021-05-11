У Києві пограбували квартиру «кілера Бабченка»

Чоловік вирішив не писати заяву до поліції про пограбування

Під час великодніх свят у Києві невідомі пограбували квартиру учасника АТО, виконавця «вбивства» російського журналіста Аркадія Бабченка Олексія Цимбалюка. Про це Цимбалюк повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«5 травня ми з коханою і котом повернулись від батьків після Великодніх святкувань. Зайти у квартиру не могли – не відчинився замок. Звернувся в аварійну службу, за 20хв приїхав майстер. Двері відкрив, ну і те що ми застали – можете побачити на фото», – написав він.

За словами Цимбалюка, було вкрадено два золотих ланцюжки і три каблучки жінки, старий рюкзак, дві старі кепки, ніж.

При цьому у квартирі лишився ноутбук б/в але недешевий.

Цимбалюк вважає, що пограбування – це привіт від поліції. Тому він не став писати заяву про злочин.

Нагадаємо, 29 травня 2018 року у помешканні в Києві правоохоронцями було інсценовано замовне вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка.

В організації вбивства Бабченка підозрюється Борис Герман, що є директором компанії з виробництва зброї.

Розкриття замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка стало можливим завдяки тому, що чоловік, якому намагалися замовити це вбивство, сам звернувся до СБУ. «Виконавець» воював в АТО тривалий час. Організатор запропонував йому вбити Бабченка, намагаючись зманіпулювати його патріотичними переконаннями. Отримавши таку пропозицію та досьє цілі, чоловік одразу звернувся до СБУ.

Згодом стало відомо, що виконавцем «вбивства» Бабченка є учасник АТО Олексій Цимбалюк.

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