На Софійській площі представлять світлове шоу під музику українського гурту

Світлова проєкція на дзвінницю Софії Київської в 2018 році

Створенням вистави займатиметься французька компанія

Із нагоди 17 фестивалю «Французька весна в Україні» у центрі Києва відбудеться вулична вистава «Я – мрія…» («Je suis un rêve…»). Про це повідомляє «Вечірній Київ».

«Ви побачите монументальну світлову проєкцію у музичному супроводі від легендарного українського гурту «ДахаБраха». Темою вистави є загальнолюдські цінності на прикладі історії України», – повідомили організатори події, Французький інститут в Україні.

Одна й та ж проєкція буде представлена в п’ятницю, 11 червня, та в суботу, 12 червня. Її створенням займатиметься французька компанія Spectaculaires, Les Allumeurs d’Image, яка працює у сфері світлових шоу та видовищ. Триватиме шоу пів години на Софійській площі.

Цього року у зв’язку з санітарними обмеженнями вхід на виставу буде доступний за попереднім записом в межах наявних місць. Реєстрація на захід почнеться сьогодні, 3 червня.

Де: Софійська площа.

Коли: 11 та 12 червня з 22:00 до 22:30.

Вхід: вільний за попереднім записом.