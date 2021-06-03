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    На Софійській площі представлять світлове шоу під музику українського гурту

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    Світлова проєкція на&nbsp;дзвінницю Софії Київської в&nbsp;2018&nbsp;році - На Софійській площі представлять світлове шоу під музику українського гурту

    Світлова проєкція на дзвінницю Софії Київської в 2018 році

    Фото: Ольга Косова/Вечірній Київ

    Створенням вистави займатиметься французька компанія

    Із нагоди 17 фестивалю «Французька весна в Україні» у центрі Києва відбудеться вулична вистава «Я – мрія…» («Je suis un rêve…»). Про це повідомляє «Вечірній Київ».

    «Ви побачите монументальну світлову проєкцію у музичному супроводі від легендарного українського гурту «ДахаБраха». Темою вистави є загальнолюдські цінності на прикладі історії України», – повідомили організатори події, Французький інститут в Україні.

    Одна й та ж проєкція буде представлена в п’ятницю, 11 червня, та в суботу, 12 червня. Її створенням займатиметься французька компанія Spectaculaires, Les Allumeurs d’Image, яка працює у сфері світлових шоу та видовищ. Триватиме шоу пів години на Софійській площі.

    Цього року у зв’язку з санітарними обмеженнями вхід на виставу буде доступний за попереднім записом в межах наявних місць. Реєстрація на захід почнеться сьогодні, 3 червня.

    Де: Софійська площа.

    Коли: 11 та 12 червня з 22:00 до 22:30.

    Вхід: вільний за попереднім записом.

    Теги: Київ Франція фестиваль весна
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    На Софійській площі представлять світлове шоу під музику українського гурту