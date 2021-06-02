До Львова п’ять днів їздитиме «Джазовий експрес»

Поїздка супроводжуватиметься джазовими композиціями, а ще «Укрзалізниця» розіграє два квитки на відкриття фестивалю серед підписників у Facebook

Із 24 по 28 червня у Львові відбудеться джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest. На час фестивалю «Укрзалізниця» тимчасово перетворить поїзд Інтерсіті+ № 715 сполученням Київ – Львів на спеціальний «Джазовий експрес». Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що поїздка супроводжуватиметься джазовими композиціями. Потяг вирушає зі столиці о 06:50 ранку і прибуває до Львова о 13:45.

Також «Укрзалізниця» розіграє два квитки на відкриття фестивалю серед підписників своєї офіційної сторінки у Facebook.

Для участі в розіграші необхідно: вподобати сторінку УЗ; вподобати пост про конкурс; написати в коментарях, під яку композицію прибуватиме на вокзал «Джазовий експрес».

Серед учасників, які виконають усі умови та вгадають мелодію, також розіграють два квитки у партер на концерт-відкриття Leopolis Jazz Fest 24 червня. Результати розіграшу буде оголошено 9 червня 2021 року.

Окрім Інтерсіті+ № 715, дістатися до Львова в ці дні можна і будь-яким з близько 40 потягів, які прямують із Одеси, Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Бахмута, Бердянська, Рівного, Лисичанська, Кременчука та інших.

Нагадаємо, Alfa Jazz Fest (до 2019 року Alfa Jazz Fest) - міжнародний джазовий фестиваль. Він проходить у Львові з 2011 року. Цьогоріч на ньому виступатимуть всесвітньо відомі музиканти, такі як SEAL, Авішай Коен, Кріс Ботті, Камасі Вашингтон, оркестр Jazz at Lincoln Center Orchestra на чолі з Вінтоном Марсалісом, Катрін Віндфельд та інші.

Також нагадаємо, що із 1 червня «Укрзалізниця» запускає потяг Київ-Відень.

Крім того, «Укрзалізниця» запускає нові потяги до моря з Кривого Рогу, Дніпра та Івано-Франківська.

Також із 29 травня «Укрзалізниця» запустила «Прикарпатський експрес» сполученням Івано-Франківськ-Ківерці. Потяг № 807/808 поєднає одразу три туристичні регіони – Волинь, Галичину та Прикарпаття.

«Укрзалізниця» з бюджетоутворюючого підприємства за останні роки перетворилася на «закляте місце», яке системно демонструє збитки. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила Юлія Гришина, голова парламентської ТСК.