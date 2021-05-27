«Чорноморські ігри»: організатори готуються до масштабної події

Масштабний фестиваль планують провести з дотриманням усіх карантинних обмежень

У Скадовську, що на Херсонщині, з 20 по 22 серпня відбуватиметься 18-й Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль «Чорноморські ігри». Про це повідомили в пресслужбі Херсонської ОДА.

У заході візьмуть участь понад 20 зірок вітчизняного шоу-бізнесу.

Меморандум про його проведення підписано між облдержадміністрацією, облрадою та благодійною організацією «Всеукраїнський благодійний Таврійський фонд».

«Цей масштабний фестиваль пройде з 20 по 22 серпня в курортному Скадовську. Гостями «Чорноморських ігор-2021» стануть понад 20 зірок українського шоу-бізнесу. Це Monatik, Макс Барських, NK, Світлана Тарабарова, Вєрка Сердючка, Надія Дорофєєва, Артем Пивоваров та інші», – йдеться у повідомленні.

Голова ОДА Сергій Козир зазначив, що давно «Чорноморські ігри» є візитівкою області. «Це неймовірно драйвова подія, яку ми обов’язково проведемо на найвищому рівні», – запевнив він.Голова облради Олександр Самойленко підкреслив, що кошти на проведення фестивалю буде виділено з обласного бюджету, а також розглядається можливість залучення спонсорів.

Засновник фестивалю Микола Баграєв розповів, що цього року конкуренція на «Чорноморських іграх» буде високою, адже на відбірковий тур подали заявки близько 1200 учасників.

Додамо, що в Україні можуть запровадити ковід-сертифікати для придбання квитків на концерти і театральні вистави.