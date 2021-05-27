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    «Чорноморські ігри»: організатори готуються до масштабної події

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    Пандемія не завадить українцям яскраво провести фестиваль&nbsp;&laquo;Чорноморські ігри&raquo; - «Чорноморські ігри»: організатори готуються до масштабної події
    Пандемія не завадить українцям яскраво провести фестиваль «Чорноморські ігри»
    Фото з відкритих джерел

    Масштабний фестиваль планують провести з дотриманням усіх карантинних обмежень

    У Скадовську, що на Херсонщині, з 20 по 22 серпня відбуватиметься 18-й Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль «Чорноморські ігри». Про це повідомили в пресслужбі Херсонської ОДА.

    У заході візьмуть участь понад 20 зірок вітчизняного шоу-бізнесу.

    Меморандум про його проведення підписано між облдержадміністрацією, облрадою та благодійною організацією «Всеукраїнський благодійний Таврійський фонд».

    «Цей масштабний фестиваль пройде з 20 по 22 серпня в курортному Скадовську. Гостями «Чорноморських ігор-2021» стануть понад 20 зірок українського шоу-бізнесу. Це Monatik, Макс Барських, NK, Світлана Тарабарова, Вєрка Сердючка, Надія Дорофєєва, Артем Пивоваров та інші», – йдеться у повідомленні.

    Голова ОДА Сергій Козир зазначив, що давно «Чорноморські ігри» є візитівкою області. «Це неймовірно драйвова подія, яку ми обов’язково проведемо на найвищому рівні», – запевнив він.Голова облради Олександр Самойленко підкреслив, що кошти на проведення фестивалю буде виділено з обласного бюджету, а також розглядається можливість залучення спонсорів.

    Засновник фестивалю Микола Баграєв розповів, що цього року конкуренція на «Чорноморських іграх» буде високою, адже на відбірковий тур подали заявки близько 1200 учасників.

    Додамо, що в Україні можуть запровадити ковід-сертифікати для придбання квитків на концерти і театральні вистави.

    Теги: Херсонщина фестиваль молодь
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    «Чорноморські ігри»: організатори готуються до масштабної події