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    Кабмін послабить карантин, щоб влаштовувати концерти

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    Урядовці&nbsp;хочуть розширити можливості для проведення концертних масових культурних заходів - Кабмін послабить карантин, щоб влаштовувати концерти
    Урядовці хочуть розширити можливості для проведення концертних масових культурних заходів
    Фото: antytila

    В Україні можуть запровадити ковід-сертифікати для придбання квитків на концерти і театральні вистави

    Уряд має намір послабити карантинні обмеження для проведення масових культурних заходів, зокрема дозволити їх відвідування з негативним тестом на Covid-19, зняти обмеження щодо роботи громадського харчування, дозволити перетин кордону іноземцям деяких держав. Відповідне протокольне доручення озвучив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко в ході засідання уряду в середу.

    «Внести зміни до постанови Кабміну від 9 грудня 2020 року «Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням Covid-19» за умови негативного результату тестування на Covid-19 методом ПЛР або експрес-тестом на визначення антигену, проведення не більш ніж за 72 години до проведення заходу або документа, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації від Covid-19 вакцинами, включеними ВООЗ у перелік дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, всіх відвідувачів і співробітників», – сказав він.

    «Розширити можливості для проведення концертних масових культурних заходів; дозволити працювати різним типам засобів розміщення і зняти тимчасові обмеження для громадської самоізоляції громадян, а також дозволити перетинати кордон іноземцям деяких держав і доручити Міністерству охорони здоров'я, МЗС, Мінфіну, Мінекономіки, Мін'юсту та секретаріату Кабміну в дводенний термін оформити вказане рішення актом Кабміну відповідно до регламентних вимог і подати на підписання прем'єр-міністру України», – додав Ткаченко.

    Раніше Ткаченко заявляв про роботу міністерства над впровадженням сертифікатів для придбання квитків на концерти і театральні вистави.

    «Сподіваємося, що Leopolis Jazz Fest стане успішним кейсом пожвавлення культурного життя в умовах карантину, і цей кейс можна буде масштабувати на всю країну», – сказав він.

    Зазначимо, у Львові 24-28 червня поточного року пройде Міжнародний фестиваль Leopolis Jazz Fest з обов'язковим тестуванням на Covid-19 всіх гостей, які купили квитки на концерти фестивалю, і дотриманням всіх карантинних обмежень.

    Теги: Кабмін Мінкульт міністр фестиваль карантин уряд Олександр Ткаченко концерт
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    Кабмін послабить карантин, щоб влаштовувати концерти