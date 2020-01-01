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    Стало відомо, скільки людей зустріли Новий рік на Софійській площі

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    Стало відомо, скільки людей зустріли Новий рік на Софійській площі

    Під час святкування на Софійській площі виступали Руслана, ТМНК та «Мандри», а ще симвонічний оркестр Kyiv Fantastic Orchestra

    Новий рік на Софійській площі зустріли більше 100 тисяч людей, повідомляють у КМДА. У 2019 році на локації Новий рік святкували 12 тисяч людей.

    Під час святкування на Софійській площі виступали Руслана, ТМНК та «Мандри», а ще симвонічний оркестр Kyiv Fantastic Orchestra.

    У середу, 1 січня також відбудеться концерт о 17:00.

    Головну ялинку країни прикрасили 750 іграшками у вигляді цукерок та 4 кілометрами гірлянд. Її відкрили 19 грудня.

    На Контрактовій площі Новий рік зустріли понад 40 тисяч людей. Тут облаштували ковзанку, резиденцію святого Миколая. Також можна покататися на колесі огляду та гірках, а поруч працює ярмарок з фудкортами.

    Нагадаємо, новорічна ніч пройшла без особливих порушень публічної безпеки українцями. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ. На нічну зміну заступили 2040 силовиків. Вони забезпечували публічну безпеку і правопорядок на вулицях, центральних площах наших міст, патрулювали автодороги України. Пропрацювали 2716 викликів, з них 335 - про порушення тиші. Нічна зміна пройшла без особливих порушень громадської безпеки.

    Як повідомлялось, у ніч на 1 січня у Києві сталася масова бійка з використанням вогнепальної зброї. «З вогнепальним пораненням двох людей госпіталізували, ще трьох з різними травмами грудної клітини, обличчя  та голови також доставили в лікарню», - розповіло джерело. Обставини інциденту встановлюють правоохоронці.


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