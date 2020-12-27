На Софійську площу повернули «чаклунський» капелюх, який зняли з головної ялинки Києва

На Софійську площу повернули капелюх, який зняли з головної ялинки Києва

Тепер біля капелюха, який раніше прикрашав ялинку, вишикувалася черга із охочих сфотографуватися

Капелюх, який зняли з головної ялинки столиці, повернули до святкового містечка на Софійській площі.

Про це повідомила директор Департаменту культури КМДА Діана Попова у facebook.

За її словами тепер біля капелюха, який раніше прикрашав ялинку, вишикувалася черга із охочих сфотографуватися.

«Довжелезна черга стоїть до найкращого символічного місця, де можна загадати бажання під чарівним капелюхом. Символічне фото під найочікуванішим арт-об’єктом сезону можна зробити біля головної ялинки країни», – написала Попова.

Нагадаємо, головна ялинка в центрі Києва – штучна, висотою 31 метр, її прикрашають 1,5 тисяч іграшок і понад 10 км гірлянд. Ялинка обійшлася у 5-7 млн грн. Кошти на неї отримані від спонсорів та рекламодавців.

Верхівку новорічної ялинки спочатку прикрасили казковим капелюхом замість традиційної зірки, проте у Православній церкві України це сприйняли негативно, зауваживши, що така концепція не має жодного стосунку до Різдва Христового. Згодом із головної ялинки України зняли «казковий» капелюх та встановили традиційну різдвяну зірку.

Як повідомлялося, загалом у столиці для уникнення скупчення людей цьогорічний новорічний маршрут простягається на 8 км та має 7 локацій: Софійська площа, Арка дружби народів, пішохідно-велосипедний міст, парк «Володимирська гірка», Алея художників, Андріївський узвіз та Контрактова площа.

Головна ялинка країни височіє на Софійській площі, головна ялинка Києва – біля Арки дружби народів, а центральну ялинку Подолу встановили на Контрактовій площі.