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    «Чаклунський» капелюх vs зірка: на головній ялинці країни нова верхівка

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    На верхівку ялинки на Софійській площі встановили віфлеємську зірку - «Чаклунський» капелюх vs зірка: на головній ялинці країни нова верхівка
    На верхівку ялинки на Софійській площі встановили віфлеємську зірку
    Фото: Сьогодні

    Знятий із ялинки казковий капелюх буде на одній із локацій новорічного маршруту

    На головній ялинці країни, встановленій на Софійській площі в Києві, з'явилася різдвяна зірка. Вона замінила казковий капелюх, який зняли після гучного скандалу.

    Зірку встановили сьогодні, 17 грудня, вранці за допомогою крана, повідомляє «Сьогодні».

    «Висота зірки – 4 метри. Вона обладнана трьома видами гірлянд: обведення зірки – біле і тепле, холодні і білі вогні у вигляді комет, а посередині зірка буде світитися золотими вогниками», – розповіли  організатори новорічного свята.

    Вартість зірки – 75 тисяч гривень.

    Департамент культури КМДА повідомив: «Капелюх усе-таки залишиться у казковому лісі й ви знайдете його на одній із локацій новорічного маршруту! Сподіваємось, після прийняття відповідного рішення всі ми зможемо налаштуватись на святкову хвилю!».

    Як повідомлялося, 10 грудня ялинка на Софійській площі отримала святкове вбрання (фото). Верхівку ялинки у вигляді капелюха встановили раніше, з того часу у суспільстві відбувалися бурхливі обговорення цієї прикраси

    Протестантські церкви звернулися до Кличка через появу «відьмацького капелюха» на головній ялинці України.

    Але капелюх мав символізувати казку і був орієнтований на дітей. 

    У вихідні з ялинки зняли капелюх. 

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    Теги: Київ новорічні свята КМДА ялинка
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