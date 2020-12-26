На Софійській площі у Києві поліцейські виконали «Щедрик» (відео)

Композицію Леонтовича виконав хор з оркестром з нагоди Різдва

Поліцейські Києва виконали на Софійській площі «Щедрик» українського композитора Миколи Леонтовича.

Відповідне відео опублікувала пресслужба Національної поліції у Facebook.

Співробітники Національної поліції Києва виконали біля головної ялинки країни на Софійській площі «Щедрик» знаменитого українського композитора Миколи Леонтовича.

Так, композицію Леонтовича виконав хор з оркестром з нагоди Різдва, яке 25 грудня відзначають християни за Григоріанським календарем.

До слова, Різдво у Львові святкували без масок та соціальної дистанції.

Раніше оркестр військово-повітряних сил США привітав українців зі святами нетривіальним способом: вони на камеру заспівали один з хітів української народної творчості – пісню «Щедрик».

Зазначимо, Папа Римський згадав Україну у своєму різдвяному посланні.

Президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Різдвом.

Ввечері 24 грудня у Базиліці святого Петра у Ватикані відбулася Різдвяна Літургія під проводом Папи Римського Франциска.