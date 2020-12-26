На Софійській площі у Києві поліцейські виконали «Щедрик» (відео)
Композицію Леонтовича виконав хор з оркестром з нагоди Різдва
Поліцейські Києва виконали на Софійській площі «Щедрик» українського композитора Миколи Леонтовича.
Відповідне відео опублікувала пресслужба Національної поліції у Facebook.
Співробітники Національної поліції Києва виконали біля головної ялинки країни на Софійській площі «Щедрик» знаменитого українського композитора Миколи Леонтовича.
Так, композицію Леонтовича виконав хор з оркестром з нагоди Різдва, яке 25 грудня відзначають християни за Григоріанським календарем.
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