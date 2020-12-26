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    На Софійській площі у Києві поліцейські виконали «Щедрик» (відео)

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    Співробітники Національної поліції Києва виконали біля головної ялинки країни на Софійській площі &laquo;Щедрик&raquo; - На Софійській площі у Києві поліцейські виконали «Щедрик» (відео)
    Співробітники Національної поліції Києва виконали біля головної ялинки країни на Софійській площі «Щедрик»
    Скріншот з відео

    Композицію Леонтовича виконав хор з оркестром з нагоди Різдва

    Поліцейські Києва виконали на Софійській площі «Щедрик» українського композитора Миколи Леонтовича.

    Відповідне відео опублікувала пресслужба Національної поліції у Facebook.

    Співробітники Національної поліції Києва виконали біля головної ялинки країни на Софійській площі «Щедрик» знаменитого українського композитора Миколи Леонтовича.

    Так, композицію Леонтовича виконав хор з оркестром з нагоди Різдва, яке 25 грудня відзначають християни за Григоріанським календарем.

    До слова, Різдво у Львові святкували без масок та соціальної дистанції.

    Раніше оркестр військово-повітряних сил США привітав українців зі святами нетривіальним способом: вони на камеру заспівали один з хітів української народної творчості – пісню «Щедрик».

    Зазначимо, Папа Римський згадав Україну у своєму різдвяному посланні.

    Президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Різдвом.

    Ввечері 24 грудня у Базиліці святого Петра у Ватикані відбулася Різдвяна Літургія під проводом Папи Римського Франциска.

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      Теги: Національна поліція України Київ Різдвяні свята ялинка
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