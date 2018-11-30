На станції метро «Театральна» в Києві помер чоловік (фото)



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Чоловік помер на сходах, виходячи з підземного переходу Фото: Інформатор

Перехожі кілька хвилин намагалися надати першу допомогу пенсіонеру

Сьогодні, 30 листопада, у Києві в переході станції метро «Театральна» помер чоловік. Йому стало погано, коли він піднімався сходами.

Трагічна подія сталася близько 14:00. Про це повідомляє Інформатор.

Чоловікові було близько 65 років.

За словами очевидців, він вийшов з метро, став підніматися по сходах з підземного переходу, схопився за серце і впав. Перехожі відразу викликали швидку допомогу і кілька хвилин намагалися надати першу допомогу пенсіонеру. Потім реанімаційні процедури продовжили медики, але вони не принесли результату. Лікарі констатували смерть.

Один вихід з підземного переходу станції метро обтягнули огороджувальною стрічкою і тимчасово закрили. На місці працює слідчо-оперативна група і чергує бригада медиків.

Нагадаємо, 29 листопада у Києві біля станції метро «Арсенальна» помер чоловік похилого віку.

22 листопада в Києві біля одного зі входів на станцію метро «Нивки» виявили труп чоловіка.