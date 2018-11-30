На станції метро «Театральна» в Києві помер чоловік (фото)
-
Розсилка
Чоловік помер на сходах, виходячи з підземного переходу
Перехожі кілька хвилин намагалися надати першу допомогу пенсіонеру
Сьогодні, 30 листопада, у Києві в переході станції метро «Театральна» помер чоловік. Йому стало погано, коли він піднімався сходами.
Трагічна подія сталася близько 14:00. Про це повідомляє Інформатор.
Чоловікові було близько 65 років.
За словами очевидців, він вийшов з метро, став підніматися по сходах з підземного переходу, схопився за серце і впав. Перехожі відразу викликали швидку допомогу і кілька хвилин намагалися надати першу допомогу пенсіонеру. Потім реанімаційні процедури продовжили медики, але вони не принесли результату. Лікарі констатували смерть.
Один вихід з підземного переходу станції метро обтягнули огороджувальною стрічкою і тимчасово закрили. На місці працює слідчо-оперативна група і чергує бригада медиків.
Нагадаємо, 29 листопада у Києві біля станції метро «Арсенальна» помер чоловік похилого віку.
22 листопада в Києві біля одного зі входів на станцію метро «Нивки» виявили труп чоловіка.