На столичних Березняках стався прорив труби. Стовп води досягав дев’ятого поверху багатоповерхівки (фото, відео)



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Водії припаркованих поблизу автомобілів евакуювали свої машини Фото: УНІАН

Вода била під напором, в зв’язку з чим на балконах верхніх поверхів будинку сталися пошкодження

На вулиці Миколайчука на столичних Березняках стався прорив труби. Стовп води б’є у будинок розташований поруч, пошкоджено вікна багатоповерхівки.

«Струмінь холодної води досягає верхніх поверхів дев’ятиповерхового будинку. Вода б’є під напором, в зв’язку з чим на балконах верхніх поверхів будинку вже видно пошкодження. У деяких місцях на засклених балконах вибито скло», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що водії припаркованих поблизу автомобілів евакуюють свої машини. Причини прориву поки невідомі.

Нагадаємо, що 6 липня в Києві на мосту Патона знову сталася аварія на трубопроводі. Потоки води ринули з моста в Дніпро.

Джерело: УНІАН