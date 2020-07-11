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    На столичних Березняках стався прорив труби. Стовп води досягав дев’ятого поверху багатоповерхівки (фото, відео)

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    Водії припаркованих поблизу автомобілів евакуювали свої машини - На столичних Березняках стався прорив труби. Стовп води досягав дев’ятого поверху багатоповерхівки (фото, відео)
    Водії припаркованих поблизу автомобілів евакуювали свої машини
    Фото: УНІАН

    Вода била під напором, в зв’язку з чим на балконах верхніх поверхів будинку сталися пошкодження

    На вулиці Миколайчука на столичних Березняках стався прорив труби. Стовп води б’є у будинок розташований поруч, пошкоджено вікна багатоповерхівки.

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    На столичних Березняках стався прорив труби. Стовп води досягав дев’ятого поверху багатоповерхівки (фото, відео)
    На столичних Березняках стався прорив труби. Стовп води досягав дев’ятого поверху багатоповерхівки (фото, відео)
    На столичних Березняках стався прорив труби. Стовп води досягав дев’ятого поверху багатоповерхівки (фото, відео)
    На столичних Березняках стався прорив труби. Стовп води досягав дев’ятого поверху багатоповерхівки (фото, відео)
    На столичних Березняках стався прорив труби. Стовп води досягав дев’ятого поверху багатоповерхівки (фото, відео)
    На столичних Березняках стався прорив труби. Стовп води досягав дев’ятого поверху багатоповерхівки (фото, відео)

    «Струмінь холодної води досягає верхніх поверхів дев’ятиповерхового будинку. Вода б’є під напором, в зв’язку з чим на балконах верхніх поверхів будинку вже видно пошкодження. У деяких місцях на засклених балконах вибито скло», – йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що водії припаркованих поблизу автомобілів евакуюють свої машини. Причини прориву поки невідомі.

    Нагадаємо, що 6 липня в Києві на мосту Патона знову сталася аварія на трубопроводі. Потоки води ринули з моста в Дніпро.

    Джерело: УНІАН

    Київ вода машини аварія будинок
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