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    На столичному мосту Патона прорвало трубу: потоки стікають в Дніпро

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    Прорив трубопроводу на мосту Патона стається вже не вперше - На столичному мосту Патона прорвало трубу: потоки стікають в Дніпро
    Прорив трубопроводу на мосту Патона стається вже не вперше
    Скріншот з відео

    Вода великим потоком полилася в річку

    На столичному мосту Патона 5 липня стався прорив трубопроводу. Вода великим потоком полилася в Дніпро.

    Відео інциденту опублікував у Facebook користувач Роман Мединський.

    У Київводоканалі наразі не прокоментували аварію на мосту Патона.

    Як відомо, 24 червня під мостом Патона прорвало тепломережу: до ліквідації аварії залучали верхолазів.

    У КМДА зазначили, що мережа під мостом Патона була збудована 58 років тому.

    Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що цього року у Києві планують замінити понад 100 км тепломереж. На це місто спрямувало майже 450 млн грн.

    Нагадаємо, навесні департамент транспортної інфраструктури КМДА повідомив про прорив теплотраси на мосту Патона.

    вода аварія річка Дніпро міст
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