На столичному мосту Патона прорвало трубу: потоки стікають в Дніпро
Прорив трубопроводу на мосту Патона стається вже не вперше
Скріншот з відео
Вода великим потоком полилася в річку
На столичному мосту Патона 5 липня стався прорив трубопроводу. Вода великим потоком полилася в Дніпро.
Відео інциденту опублікував у Facebook користувач Роман Мединський.
У Київводоканалі наразі не прокоментували аварію на мосту Патона.
Як відомо, 24 червня під мостом Патона прорвало тепломережу: до ліквідації аварії залучали верхолазів.
У КМДА зазначили, що мережа під мостом Патона була збудована 58 років тому.
Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що цього року у Києві планують замінити понад 100 км тепломереж. На це місто спрямувало майже 450 млн грн.
Нагадаємо, навесні департамент транспортної інфраструктури КМДА повідомив про прорив теплотраси на мосту Патона.