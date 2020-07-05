На столичному мосту Патона прорвало трубу: потоки стікають в Дніпро



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Прорив трубопроводу на мосту Патона стається вже не вперше Скріншот з відео

Вода великим потоком полилася в річку

На столичному мосту Патона 5 липня стався прорив трубопроводу. Вода великим потоком полилася в Дніпро.

Відео інциденту опублікував у Facebook користувач Роман Мединський.

У Київводоканалі наразі не прокоментували аварію на мосту Патона.

Як відомо, 24 червня під мостом Патона прорвало тепломережу: до ліквідації аварії залучали верхолазів.

У КМДА зазначили, що мережа під мостом Патона була збудована 58 років тому.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що цього року у Києві планують замінити понад 100 км тепломереж. На це місто спрямувало майже 450 млн грн.

Нагадаємо, навесні департамент транспортної інфраструктури КМДА повідомив про прорив теплотраси на мосту Патона.