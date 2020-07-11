  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За добу у Києві підтвердили 125 випадків коронавірусу. Двоє хворих померли

    • Розсилка
    До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів - За добу у Києві підтвердили 125 випадків коронавірусу. Двоє хворих померли
    До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів

    «На сьогодні в столиці вже 6115 підтверджених випадків захворювання на Covid-19» – Кличко

    Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 125 людей. Двоє хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

    «Кількість хворих на Covid-19 у столиці останніми днями збільшується. Ще в 125 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Двоє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 124 киян. На сьогодні в столиці вже 6115 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», – повідомив Кличко.

    Серед тих, що захворіли: 57 жінок віком від 20 до 80 років та дівчинка, якій сім років. А також – 61 чоловiк віком від 21 до 75 рокiв і шість хлопчиків від 4 до 14 років. Захворіли, зокрема, і троє медиків.

    До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали за добу 25 людей. Всього коронавірус подолали 2058 мешканців столиці.

    «Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 36, у Шевченківському – 18, в Святошинському і Голосіївському районах – по 14 випадків, – зауважив мер Києва. – Не будьте легковажними, дотримуйтеся правил! Бережіть себе!» – наголосив Віталій Кличко.

    1594454040

    Як повідомлялося, станом на ранок 11 липня в Україні зафіксовано 800 нових випадки коронавірусу, це на 19 випадків менше, ніж учора (819).

    Одужали – 861 (вчора 1 016), померли – 27 (вчора 18).

    Загалом одужали 25 661 особа, летальних випадків – 1 372.

    У Києві виявлено хворих 125 осіб (вчора 118). Також 21 випадок зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 22) і 119 – на Львівщині (вчора 82), 66 – на Рівненщині (вчора 74).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      52043
    • Хворіють
      25898
    • Одужали
      24800
    • Померли
      1345

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 10 липня від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворих. Це рекордний показник за весь час пандемії в Україні.

    Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих – померли.

    Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні виявили у 52 043 людей, з них 24 800 пацієнтів одужали, а 1 345 хворих померли від ускладнень. На сьогодні все ще хворіє 25 898 людей.

    Читайте також:
    Страшніше за Covid-19. Невідома пневмонія у Казахстані
    Віталій Кличко Київ мер коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ