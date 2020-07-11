За добу у Києві підтвердили 125 випадків коронавірусу. Двоє хворих померли



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До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів

«На сьогодні в столиці вже 6115 підтверджених випадків захворювання на Covid-19» – Кличко

Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 125 людей. Двоє хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Кількість хворих на Covid-19 у столиці останніми днями збільшується. Ще в 125 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Двоє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 124 киян. На сьогодні в столиці вже 6115 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», – повідомив Кличко.

Серед тих, що захворіли: 57 жінок віком від 20 до 80 років та дівчинка, якій сім років. А також – 61 чоловiк віком від 21 до 75 рокiв і шість хлопчиків від 4 до 14 років. Захворіли, зокрема, і троє медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 25 людей. Всього коронавірус подолали 2058 мешканців столиці.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 36, у Шевченківському – 18, в Святошинському і Голосіївському районах – по 14 випадків, – зауважив мер Києва. – Не будьте легковажними, дотримуйтеся правил! Бережіть себе!» – наголосив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, станом на ранок 11 липня в Україні зафіксовано 800 нових випадки коронавірусу, це на 19 випадків менше, ніж учора (819).

Одужали – 861 (вчора 1 016), померли – 27 (вчора 18).

Загалом одужали 25 661 особа, летальних випадків – 1 372.

У Києві виявлено хворих 125 осіб (вчора 118). Також 21 випадок зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 22) і 119 – на Львівщині (вчора 82), 66 – на Рівненщині (вчора 74).

Коронавірус в Україні

Всього 52043

Хворіють 25898

Одужали 24800

Померли 1345

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 10 липня від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворих. Це рекордний показник за весь час пандемії в Україні.

Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих – померли.

Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні виявили у 52 043 людей, з них 24 800 пацієнтів одужали, а 1 345 хворих померли від ускладнень. На сьогодні все ще хворіє 25 898 людей.

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