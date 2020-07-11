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    ДСНС визнала рекордну посуху на Одещині надзвичайною ситуацією державного рівня

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    В&nbsp;Одеську область цьогоріч прийшла посуха, якої не&nbsp;бачили з&nbsp;1947 року - ДСНС визнала рекордну посуху на Одещині надзвичайною ситуацією державного рівня
    В Одеську область цьогоріч прийшла посуха, якої не бачили з 1947 року

    Збитки від посухи в Одеській області перевищують 6,5 млрд гривень

    Державна служба України з надзвичайних ситуацій визнала посуху в Одеській області надзвичайною ситуацією природного характеру державного рівня.

    Про це повідомив у Facebook глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

    За його словами, найбільше від посухи постраждали фермери Бессарабії та Лиманського району.

    Збитки від посухи в Одеській області, за оцінками очільника ОДА, перевищують 6,5 млрд гривень.

    «Наразі з обласного бюджету виділено 18 млн гривень на екстрену підтримку аграріїв. Ми звернулися до Кабінету міністрів України за підтримкою наших фермерів», — заявив Куций.

    Раніше повідомлялося, що в Одеську область цьогоріч прийшла посуха, якої не бачили з 1947 року.

    За попередніми прогнозами, фермери можуть зібрати 1,2 млн тонн урожаю, що утричі менше, ніж минулого року.

    До відома, в уряді визнали різке скорочення врожаю зерна у цьому році.

    Нагадаємо, на Одещині через засуху аграрії можуть втратити понад 50% врожаю.

    Як повідомлялося, українські аграрії б'ють на сполох через загрозу майбутньому врожаю.

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