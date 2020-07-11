ДСНС визнала рекордну посуху на Одещині надзвичайною ситуацією державного рівня
Збитки від посухи в Одеській області перевищують 6,5 млрд гривень
Державна служба України з надзвичайних ситуацій визнала посуху в Одеській області надзвичайною ситуацією природного характеру державного рівня.
Про це повідомив у Facebook глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.
За його словами, найбільше від посухи постраждали фермери Бессарабії та Лиманського району.
Збитки від посухи в Одеській області, за оцінками очільника ОДА, перевищують 6,5 млрд гривень.
«Наразі з обласного бюджету виділено 18 млн гривень на екстрену підтримку аграріїв. Ми звернулися до Кабінету міністрів України за підтримкою наших фермерів», — заявив Куций.
Раніше повідомлялося, що в Одеську область цьогоріч прийшла посуха, якої не бачили з 1947 року.
За попередніми прогнозами, фермери можуть зібрати 1,2 млн тонн урожаю, що утричі менше, ніж минулого року.
До відома, в уряді визнали різке скорочення врожаю зерна у цьому році.
Нагадаємо, на Одещині через засуху аграрії можуть втратити понад 50% врожаю.
Як повідомлялося, українські аграрії б'ють на сполох через загрозу майбутньому врожаю.