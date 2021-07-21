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    На столичних Позняках чоловік випав із шостого поверху

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    Тіло чоловіка виявили біля під'їзду будинку - На столичних Позняках чоловік випав із шостого поверху
    Тіло чоловіка виявили біля під'їзду будинку
    Фото: УНН

    Чоловік загинув на місці падіння

    На вулиці Драгоманова, 23 у Дарницькому районі столиці з шостого поверху багатоповерхівки випав чоловік. Про це повідомляє УНН.

    Загиблому було 45 років. За словами його батька, чоловік був психічно хворий і проходив лікування, мав довідку. Останнім часом був знятий з обліку, однак вдома продовжував вживати необхідні медичні препарати.

    Батько загиблого каже, що раніше у сина спроб покінчити життя самогубством не було.

    «Швидку» та поліцію викликав не батько чоловіка, а сусіди.

    Медикам, які прибули на місце події залишилось лише констатувати смерть.

    На місці подій працює слідчо-оперативна група, яка і з‘ясує всі обставини інциденту.

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    На столичних Позняках чоловік випав із шостого поверху
    На столичних Позняках чоловік випав із шостого поверху
    На столичних Позняках чоловік випав із шостого поверху
    На столичних Позняках чоловік випав із шостого поверху

    Нагадаємо, нещодавно столичні патрульні врятували жінку, яка мало не випала з вікна.

    Жінка сиділа у вікні дев’ятого поверху і голосно кричала. Патрульні зайшли всередину й виявили мешканку квартири, яка сиділа на підвіконні, перехилившись назовні. Патрульні довго не вагалися, рішуче схопили її за руки та затягли до квартири. Громадянка поводилась агресивно та лаялася.

    Днями патрульні в останню мить зловили за ногу жінку, яка вистрибнула з вікна третього поверху.

    Теги: трагедія Київ смерть самогубство чоловік
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    На столичних Позняках чоловік випав із шостого поверху