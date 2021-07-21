На столичних Позняках чоловік випав із шостого поверху

Чоловік загинув на місці падіння

На вулиці Драгоманова, 23 у Дарницькому районі столиці з шостого поверху багатоповерхівки випав чоловік. Про це повідомляє УНН.

Загиблому було 45 років. За словами його батька, чоловік був психічно хворий і проходив лікування, мав довідку. Останнім часом був знятий з обліку, однак вдома продовжував вживати необхідні медичні препарати.

Батько загиблого каже, що раніше у сина спроб покінчити життя самогубством не було.

«Швидку» та поліцію викликав не батько чоловіка, а сусіди.

Медикам, які прибули на місце події залишилось лише констатувати смерть.

На місці подій працює слідчо-оперативна група, яка і з‘ясує всі обставини інциденту.

Нагадаємо, нещодавно столичні патрульні врятували жінку, яка мало не випала з вікна.

Жінка сиділа у вікні дев’ятого поверху і голосно кричала. Патрульні зайшли всередину й виявили мешканку квартири, яка сиділа на підвіконні, перехилившись назовні. Патрульні довго не вагалися, рішуче схопили її за руки та затягли до квартири. Громадянка поводилась агресивно та лаялася.

Днями патрульні в останню мить зловили за ногу жінку, яка вистрибнула з вікна третього поверху.