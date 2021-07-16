Під Києвом 17-річна дівчина облила себе бензином і підпалила

Товариш вчасно загасив полум’я та дівчина отримала незначні опіки

У селі Ставки Фастівського району Київщини 17-річна дівчина через нерозділене кохання облила себе бензином та підпалила. На допомогу прийшов товариш, який не розгубився та загасив пожежу, виливши на неповнолітню відро води. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що дівчина з 24-річним хлопцем вживали алкоголь, після чого неповнолітня здійснила необдуманий вчинок.

Товариш вчасно загасив полум’я та дівчина отримала незначні опіки.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Вирішується питання щодо притягнення батьків неповнолітньої до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП.

Стосовно молодика складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 180 КУпАП (Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння).

Поліція закликає батьків приділяти більше уваги проблемам неповнолітніх, адже підлітковий вік – це час становлення особистості. «Психіка молодої людини лише починає формуватися, тому перші розчарування, які трапляються з «учорашніми дітьми», супроводжуються справжньою драмою. Саме тому підлітки іноді вдаються до спроб суїциду та різного роду залежностей. І найголовніше завдання батьків та родичів – допомогти, зарадити та проявити підтримку», – зазначають ювенальні поліцейські.

Як повідомлялося, у Києві юнак викинувся з вікна багатоповерхівки на вулиці Ващенко. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір'ю.