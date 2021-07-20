У Києві патрульні зловили за ногу жінку, що вистрибнула з вікна

Жінка випала з вікна, але її встигли схопити за ногу патрульні

Жінку врятували останньої миті

Нещодавно столичні поліцейські отримали виклик на вулицю Бориспільську. Перехожі почули, як жінка кричить у квартирі, і зателефонували в поліцію. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

На виклик прибуло одразу два екіпажі патрульних. Коли інспектори зайшли до вказаного помешкання на третьому поверсі, то побачили жінку, яка сиділа у відчиненому вікні, звісивши ноги донизу. Вона поводилась знервовано і погрожувала стрибнути, якщо до неї хтось наблизиться.

Якоїсь миті жінка перехилилась вперед і випала. Патрульні зреагували миттєво і в останній момент встигли схопити її за ногу.

Жінка пручалася і тримати її ставало все важче. На допомогу поліцейським також прийшли небайдужі громадяни. Усі разом вони тримали жінку до приїзду рятувальників.

Надалі прибули працівники ДСНС, які за допомогою драбини та мотузки затягнули громадянку назад до квартири.

Жінку шпиталізували у спеціалізований медзаклад.

Нагадаємо, нещодавно столичні патрульні врятували жінку, яка мало не випала з вікна.

Жінка сиділа у вікні дев’ятого поверху і голосно кричала. Патрульні зайшли всередину й виявили мешканку квартири, яка сиділа на підвіконні, перехилившись назовні. Патрульні довго не вагалися, рішуче схопили її за руки та затягли до квартири. Громадянка поводилась агресивно та лаялася.

Інспектори викликали на місце спеціалізовану бригаду медиків, жінку шпиталізували.

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