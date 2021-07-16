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    У Сирецькому парку хлопець вкоротив собі віку

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    Трагічний випадок стався на залізничному мосту вночі - У Сирецькому парку хлопець вкоротив собі віку
    Трагічний випадок стався на залізничному мосту вночі
    Фото: Муніципальна варта Києва

    Причини та обставини трагічного випадку встановлять слідчі

    У Сирецькому парку в Києві молодий чоловік вкоротив собі віку, стрибнувши із залізничного моста. Про це повідомляє Муніципальна варта Києва.

    До наряду Муніципальної охорони звернувся перехожий з інформацією про чоловіка, який стрибнув із залізничного моста.

    Від отриманих травм хлопець помер на місці.

    Охоронці викликали на місце швидку допомогу. Медики констатували смерть молодика.

    Причини та обставини трагічного випадку встановлять слідчі.

    Як повідомлялося, днями селі Ставки Фастівського району Київщини 17-річна дівчина через нерозділене кохання облила себе бензином та підпалила.

    7 липня у Солом’янському районі Києва стався трагічний випадок. На вулиці Гарматній, 38А дівчина випала з вікна багатоповерхівки.

    1 липня на Вацлава Гавела в Києві 35-річний чоловік випав з вікна житлового будинку. У під’їзді на 5 поверсі сусіди помітили табурет і взуття. Чоловік лежав на асфальті за вікном.

    24 червня на Хрещатику в центрі Києва стався трагічний випадок: чоловік упав із висоти. Смерть настала миттєво.

    У Києві юнак викинувся з вікна багатоповерхівки на вулиці Ващенко. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір'ю.

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    Теги: Київ смерть самогубство чоловік парк
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    У Сирецькому парку хлопець вкоротив собі віку