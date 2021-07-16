У Сирецькому парку хлопець вкоротив собі віку

Причини та обставини трагічного випадку встановлять слідчі

У Сирецькому парку в Києві молодий чоловік вкоротив собі віку, стрибнувши із залізничного моста. Про це повідомляє Муніципальна варта Києва.

До наряду Муніципальної охорони звернувся перехожий з інформацією про чоловіка, який стрибнув із залізничного моста.

Від отриманих травм хлопець помер на місці.

Охоронці викликали на місце швидку допомогу. Медики констатували смерть молодика.

Причини та обставини трагічного випадку встановлять слідчі.

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