У Києві патрульні зняли жінку з вікна дев’ятого поверху (відео)

Спеціалізована бригада медиків шпиталізувала жінку

Нещодавно столичні патрульні врятували жінку, яка мало не випала з вікна. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Так, правоохоронці отримали виклик на вулицю Олександра Архипенка, де перехожа побачила у вікні дев’ятого поверху жінку, яка голосно кричала.

Інспектори миттю прибули на місце та з'ясували квартиру, у якій перебувала вказана жінка. Двері до помешкання жінки були відчинені.

Патрульні зайшли всередину й виявили мешканку квартири, яка сиділа на підвіконні, перехилившись назовні. Патрульні довго не вагалися, рішуче схопили її за руки та затягли до квартири.

Громадянка поводилась агресивно та лаялася.

Інспектори викликали на місце спеціалізовану бригаду медиків, жінку шпиталізували. Про подію повідомили рідних.

Як повідомлялося, днями в Києві на воді загинув хлопець. З річки дістали тіло з портфелем. Всередині портфеля було каміння.