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    На столичній Оболоні мотоцикл зіткнувся з автівкою і влетів у стовп (фото)

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    Після зіткнення з автівкою мотоцикл відкинуло у стовп - На столичній Оболоні мотоцикл зіткнувся з автівкою і влетів у стовп (фото)
    Після зіткнення з автівкою мотоцикл відкинуло у стовп
    Фото: Київ оперативний

    Мотоцикліст отримав травми та опинився в лікарні

    У неділю, 18 липня, на проспекті Героїв Сталінграда сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Mitsubishi та мотоцикла. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Внаслідок ДТП мотоцикл в’їхав ще й у стовп.

    Не обійшлося без травм – водій мотоцикла шпиталізований із підозрою на перелом стегна.

    На місці працювала патрульна поліція.

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    На столичній Оболоні мотоцикл зіткнувся з автівкою і влетів у стовп (фото)
    На столичній Оболоні мотоцикл зіткнувся з автівкою і влетів у стовп (фото)
    На столичній Оболоні мотоцикл зіткнувся з автівкою і влетів у стовп (фото)
    На столичній Оболоні мотоцикл зіткнувся з автівкою і влетів у стовп (фото)

    Обставини та причини аварії з’ясовуються.

    Як повідомлялося, 18 липня на проспекті Науки в Києві водій зупинив автобус на зупинці та пішов по каву. І доки він ходив, автобус почав сам котитися й протаранив BMW.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль мотоцикл
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    На столичній Оболоні мотоцикл зіткнувся з автівкою і влетів у стовп (фото)