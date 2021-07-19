На столичній Оболоні мотоцикл зіткнувся з автівкою і влетів у стовп (фото)

Після зіткнення з автівкою мотоцикл відкинуло у стовп

Мотоцикліст отримав травми та опинився в лікарні

У неділю, 18 липня, на проспекті Героїв Сталінграда сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Mitsubishi та мотоцикла. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Внаслідок ДТП мотоцикл в’їхав ще й у стовп.

Не обійшлося без травм – водій мотоцикла шпиталізований із підозрою на перелом стегна.

На місці працювала патрульна поліція.

Обставини та причини аварії з’ясовуються.

Як повідомлялося, 18 липня на проспекті Науки в Києві водій зупинив автобус на зупинці та пішов по каву. І доки він ходив, автобус почав сам котитися й протаранив BMW.