На столичній Оболоні мотоцикл зіткнувся з автівкою і влетів у стовп (фото)
Мотоцикліст отримав травми та опинився в лікарні
У неділю, 18 липня, на проспекті Героїв Сталінграда сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Mitsubishi та мотоцикла. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Внаслідок ДТП мотоцикл в’їхав ще й у стовп.
Не обійшлося без травм – водій мотоцикла шпиталізований із підозрою на перелом стегна.
На місці працювала патрульна поліція.
Обставини та причини аварії з’ясовуються.
Як повідомлялося, 18 липня на проспекті Науки в Києві водій зупинив автобус на зупинці та пішов по каву. І доки він ходив, автобус почав сам котитися й протаранив BMW.