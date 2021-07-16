На Одеській трасі перекинувся зерновоз: вантажівку носило по всій дорозі (відео)

За попередніми даними, у вантажівки відмовили гальма

У п’ятницю, 16 липня, на трасі Київ–Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Вантажівка-зерновоз в‘їхала у відбійник і перекинулася на бік.

У мережі з’явилося відео, на якому знято, як за декілька хвилин до ДТП вантажівку носило по всій дорозі.

Наразі невідомо, чому водій не зміг адекватно зреагувати і зупинитися. У коментарях під відео користувачі соцмережі припускають, що у вантажівки відмовили гальма, тому водій так їхав, щоб його не намагалися обігнати.

Як повідомлялося, днями у місті Яготин на Київщині 41-річний водій автомобіля Opel Ascona не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішохода, після чого автівка врізалась у колонку автозаправної станції.