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    На Одеській трасі перекинувся зерновоз: вантажівку носило по всій дорозі (відео)

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    Зерно із причепа вантажівки розсипалося по всій дорозі - На Одеській трасі перекинувся зерновоз: вантажівку носило по всій дорозі (відео)
    Зерно із причепа вантажівки розсипалося по всій дорозі
    Фото: скріншот із відео

    За попередніми даними, у вантажівки відмовили гальма

    У п’ятницю, 16 липня, на трасі Київ–Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Вантажівка-зерновоз в‘їхала у відбійник і перекинулася на бік.

    У мережі з’явилося відео, на якому знято, як за декілька хвилин до ДТП вантажівку носило по всій дорозі.

    Наразі невідомо, чому водій не зміг адекватно зреагувати і зупинитися. У коментарях під відео користувачі соцмережі припускають, що у вантажівки відмовили гальма, тому водій так їхав, щоб його не намагалися обігнати.

    Як повідомлялося, днями у місті Яготин на Київщині 41-річний водій автомобіля Opel Ascona не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішохода, після чого автівка врізалась у колонку автозаправної станції.

    Теги: ДТП вантажівки водій Київщина
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    На Одеській трасі перекинувся зерновоз: вантажівку носило по всій дорозі (відео)