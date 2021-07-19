У Києві водій пішов по каву, а його автобус покотився і протаранив автомобіль

Після удару обидва транспортні засоби вилетіли з дороги на тротуар

Увечері неділі, 18 липня, на проспекті Науки в Києві водій зупинив автобус на зупинці та пішов по каву. І доки він ходив, автобус почав сам котитися й протаранив BMW. Про це повідомляє «Київ Оперативний».

Обоє за інерцією покотилися далі.

Після удару обидва транспортні засоби вилетіли з дороги на тротуар. Легковик проїхав трохи далі, а некерований автобус врізався в стовп.

Під час ДТП ніхто з людей не постраждав.

Фото: Київ оперативний

Раніше у мікрорайоні Березняки Дніпровського району міста Києва сталася ДТП з потерпілим. Зі слів очевидців, водій Ford Fusion, їхавши на великій швидкості по вулиці Березняківській, на повороті не впорався з керуванням та наїхав на бордюр. Після цього автівка стала некерованою: врізалась в паркан у вигляді залізної сітки, знесши декілька секцій, та повернулась знову на дорогу, зупинившись перпендикулярно до напрямку авторуху.

Нагадаємо, внаслідок ДТП, спричиненої неповнолітнім, на Львівщині загинуло двоє людей, серед яких інша неповнолітня дитина. Водія «ВАЗ-2105» госпіталізовано до міської дитячої клінічної лікарні Львова.