Під Одесою сталася смертельна ДТП. Джип розірвало на частини (фото)
Водій одного авто загинув на місці аварії
На трасі Одеса-Київ в Розділянському районі сталася ДТП із загиблим. Водій «Toyota Land Cruiser» не впорався з керуванням та зіткнувся з напівпричепом вантажівки «DAF». У результаті джип розірвало на частини. Про це інформує поліція Одещини.
Чоловік за кермом легковика миттєво загинув на місці.
50-річний чоловік випереджав вантажівку. Тоді врізався в зерновоз, який намагався розвернутися в бік Одеси.
На місце ДТП одразу прибули рятувальники та правоохоронці.
У ЗМІ пишуть, що загиблий – чиновник автодору. Однак не уточнили, хто саме. Він користувався автомобілем всього три місяці.
Нагадаємо, у ніч на понеділок у Херсонській області на трасі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ під час патрулювання загинув 29-річний поліцейський Дмитро Сапога.