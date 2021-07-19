Під Одесою сталася смертельна ДТП. Джип розірвало на частини (фото)

Водій одного авто загинув на місці аварії

На трасі Одеса-Київ в Розділянському районі сталася ДТП із загиблим. Водій «Toyota Land Cruiser» не впорався з керуванням та зіткнувся з напівпричепом вантажівки «DAF». У результаті джип розірвало на частини. Про це інформує поліція Одещини.

Чоловік за кермом легковика миттєво загинув на місці.

50-річний чоловік випереджав вантажівку. Тоді врізався в зерновоз, який намагався розвернутися в бік Одеси.

На місце ДТП одразу прибули рятувальники та правоохоронці.

У ЗМІ пишуть, що загиблий – чиновник автодору. Однак не уточнили, хто саме. Він користувався автомобілем всього три місяці.

Нагадаємо, у ніч на понеділок у Херсонській області на трасі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ під час патрулювання загинув 29-річний поліцейський Дмитро Сапога.

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