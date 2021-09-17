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    У мешканців Троєщини наступного тижня з кранів потече брудна вода

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    У &laquo;Київводоканалі&raquo; пояснюють, що профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям - У мешканців Троєщини наступного тижня з кранів потече брудна вода
    У «Київводоканалі» пояснюють, що профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям
    Фото з відкритих джерел

    Профілактичні роботи будуть проводитися в ніч з 21 на 22 вересня

    Наступного тижня «Київодоканал» проводитиме профілактичну промивку мереж на столичній Троєщині, повідомляє пресслужба компанії.

    «Згідно із щорічним графіком проводитиметься планова профілактична промивка мереж у Деснянському районі в ніч з 21 на 22 вересня, з 21:00 до 07:00», – зазначають у пресслужбі «Київводоканалу».

    У зону робіт потрапили будинки ж/м «Троєщина»:

    • Вул. Драйзера, 2/27,
    • Вул.Драйзера, 10
    • Вул. Сабурова, 10/38,
    • Вул. Сабурова, 2/51
    • Вул. Данькевича, 9/54
    • Вул. Данькевича, 1/79
    • Вул. Закревського, 27/2
    • Вул. Закревського, 79/1
    • Вул. Висоцького
    • Вул. Бикова
    • Просп. Маяковського, 16
    • Просп. Маяковського, 54/9.

    У «Київводоканалі» пояснюють, що профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям.

    Радять також упродовж виконання робіт не користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Воду з крана потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно.

    Нагадаємо, у ніч з 16 на 17 вересня також на Оболоні промивали водомережі.

    Нагадаємо, минулого тижня «Київводоканал» розпочав ремонтні роботи у столиці.

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    Теги: Київ вода Київводоканал Троєщина
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    У мешканців Троєщини наступного тижня з кранів потече брудна вода