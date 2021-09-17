У мешканців Троєщини наступного тижня з кранів потече брудна вода

У «Київводоканалі» пояснюють, що профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям

Профілактичні роботи будуть проводитися в ніч з 21 на 22 вересня

Наступного тижня «Київодоканал» проводитиме профілактичну промивку мереж на столичній Троєщині, повідомляє пресслужба компанії.

«Згідно із щорічним графіком проводитиметься планова профілактична промивка мереж у Деснянському районі в ніч з 21 на 22 вересня, з 21:00 до 07:00», – зазначають у пресслужбі «Київводоканалу».

У зону робіт потрапили будинки ж/м «Троєщина»:

Вул. Драйзера, 2/27,

Вул.Драйзера, 10

Вул. Сабурова, 10/38,

Вул. Сабурова, 2/51

Вул. Данькевича, 9/54

Вул. Данькевича, 1/79

Вул. Закревського, 27/2

Вул. Закревського, 79/1

Вул. Висоцького

Вул. Бикова

Просп. Маяковського, 16

Просп. Маяковського, 54/9.

У «Київводоканалі» пояснюють, що профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям.

Радять також упродовж виконання робіт не користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Воду з крана потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно.

Нагадаємо, у ніч з 16 на 17 вересня також на Оболоні промивали водомережі.

Нагадаємо, минулого тижня «Київводоканал» розпочав ремонтні роботи у столиці.



