У мешканців Троєщини наступного тижня з кранів потече брудна вода
Профілактичні роботи будуть проводитися в ніч з 21 на 22 вересня
Наступного тижня «Київодоканал» проводитиме профілактичну промивку мереж на столичній Троєщині, повідомляє пресслужба компанії.
«Згідно із щорічним графіком проводитиметься планова профілактична промивка мереж у Деснянському районі в ніч з 21 на 22 вересня, з 21:00 до 07:00», – зазначають у пресслужбі «Київводоканалу».
У зону робіт потрапили будинки ж/м «Троєщина»:
- Вул. Драйзера, 2/27,
- Вул.Драйзера, 10
- Вул. Сабурова, 10/38,
- Вул. Сабурова, 2/51
- Вул. Данькевича, 9/54
- Вул. Данькевича, 1/79
- Вул. Закревського, 27/2
- Вул. Закревського, 79/1
- Вул. Висоцького
- Вул. Бикова
- Просп. Маяковського, 16
- Просп. Маяковського, 54/9.
У «Київводоканалі» пояснюють, що профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям.
Радять також упродовж виконання робіт не користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Воду з крана потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно.
Нагадаємо, у ніч з 16 на 17 вересня також на Оболоні промивали водомережі.
Нагадаємо, минулого тижня «Київводоканал» розпочав ремонтні роботи у столиці.