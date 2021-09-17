Турнікети, металошукачі і кінологи: поліцейські готові до проведення КиївПрайду

У день проведення маршу за відповідним маршрутом та поряд із ним правоохоронці обмежать доступ до території

Київські поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України переведені на посилений варіант несення служби та проінструктовані щодо алгоритму дій у разі виявлення порушень чи провокацій під час запланованого у столиці в неділю, 19 вересня, Маршу рівності КиївПрайд-2021. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Марш рівності 19 вересня відбудеться у центральній частині міста біля парку імені Тараса Шевченка. За інформацією організаторів, у заході візьмуть участь до десяти тисяч громадян.

Як повідомив начальник поліції Києва Іван Вигівський, у день проведення маршу за відповідним маршрутом та поряд із ним правоохоронці обмежать доступ до території, але ці заходи будуть діяти виключно для належного забезпечення порядку:

«Столична поліція готова до належного забезпечення правопорядку під час Маршу рівності. Будуть встановлені загороджувальні турнікети і фільтраційні пункти з металошукачами й пропускним режимом. Також на охорону публічної безпеки залучимо вибухотехніків та кінологів зі службовими собаками, а з метою недопущення провокацій чи конфліктних ситуацій між учасниками акції та іншими громадянами посилено нестимуть службу наряди поліції діалогу», – зазначив правоохоронець.

Як раніше повідомлялося, організаційний комітет ЛГБТ-акції КиївПрайд-2021 запросив громадський сектор, медіа та політичні сили до підписання спільного маніфесту з пропозиціями щодо забезпечення в Україні громадянської рівності для ЛГБТ-спільноти.

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