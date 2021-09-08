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    «Мені дуже шкода»: суд взяв під варту дівчину, яка стріляла в школі з арбалета

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    19-річна Таїсія Петрова перед пресою заявила, що шкодує про скоєне - «Мені дуже шкода»: суд взяв під варту дівчину, яка стріляла в школі з арбалета
    19-річна Таїсія Петрова перед пресою заявила, що шкодує про скоєне
    скріншот з відео

    Дівчина каже, що нікого вбивати не хотіла, а лише налякати

    Суд відправив жительку Полтави Таїсію Петрову, яка влаштувала стрілянину з арбалета в школі Полтави, під арешт на 60 діб без права застави, повідомляє пресслужба поліції регіону.

    19-річна дівчина перед пресою заявила, що шкодує про скоєне.

    «Я дивлюся на цю ситуацію зараз і мені дуже шкода, що я це зробила. Якби я могла повернутися в часі, то я ніколи б цього не зробила», – сказала вона.

    Петрова звернулася до потерпілих та ще раз сказала, що дуже шкодує про скоєне. Дівчина також заявила, що їй соромно, що «все це бачили діти».

    Полтавчанка зізналася, що не пам'ятає імен поранених нею вчительок, однак запам'ятала рік народження школяра, який відібрав у неї арбалет. Вона назвала його хоробрим і героєм.

    Також Петрова сказала, що нікого вбивати не хотіла, а лише налякати.

    Раніше студентка-психолог Петрова розповіла, чому пішла до школи вбивати вчителів.

    Вранці 6 вересня Таїсія зайшла в школу №11, в якій раніше проходила навчання до 4 класу. Спочатку вона вистрілила через відкриті двері в кабінет в спину вчительці. Потім випустила стрілу в заступницю директора, яка намагалася її зупинити після першого пострілу.

    За попередньою інформацією, внаслідок нападу дівчини вчителька української мови та зарубіжної літератури отримала поранення в спину, а заступник директора навчального закладу – в руку.

    Арбалет у нападниці відібрав 14-річний учень 9 класу. Дівчина не чинила йому опору. Постраждалих вчителів відвезли до лікарні. Навчальний процес у школі триває.

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    Теги: Полтава суд кримінал діти школа арешт напад
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    «Мені дуже шкода»: суд взяв під варту дівчину, яка стріляла в школі з арбалета