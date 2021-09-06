У Полтаві дівчина з арбалета поранила двох вчителів

Слідчі хочуть провести освідування затриманої, щоб визначити, чи перебуває вона у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння

20-річна затримана колись навчалась у школі, в яку прийшла з арбалетом

Сьогодні близько 10 ранку до поліції Полтави надійшла інформація, що на території однієї зі шкіл міста невідома дівчина поранила двох вчителів. Для з’ясування обставин події на місце прибула слідчо-оперативна група поліції.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини, за попередньою версією, на територію школи № 11 Полтави зайшла дівчина з зеленим волоссям, яка з арбалета поранила двох вчителів. На часі поліціянти встановили особу правопорушниці. Нею виявилася місцева дівчина, 2002 року народження.

Наразі вона надає свідчення правоохоронцям. Обставини та мотиви протиправної діяльності фігурантки з’ясовуються.

За нашою інформацією, дівчину затримали в рамках ст. 208 КПК України. Вирішується питання про відкриття кримінальної справи за фактом замаху на вбивство.

Відомо, що затримана дівчина навчалася у цій школі до четвертого класу. Під час затримання у неї були порізані руки. Наразі слідчі хочуть провести освідування затриманої, щоб визначити, чи перебуває вона у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.