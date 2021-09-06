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    У Полтаві дівчина з арбалета поранила двох вчителів

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    Слідчі хочуть провести освідування затриманої, щоб визначити, чи перебуває вона у стані алкогольного чи наркотичного сп&rsquo;яніння - У Полтаві дівчина з арбалета поранила двох вчителів
    Слідчі хочуть провести освідування затриманої, щоб визначити, чи перебуває вона у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння
    Фото: Відділ комунікації поліції Полтавщини

    20-річна затримана колись навчалась у школі, в яку прийшла з арбалетом

    Сьогодні близько 10 ранку до поліції Полтави надійшла інформація, що на території однієї зі шкіл міста невідома дівчина поранила двох вчителів. Для з’ясування обставин події на місце прибула слідчо-оперативна група поліції.

    Як повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини, за попередньою версією, на територію школи № 11 Полтави зайшла дівчина з зеленим волоссям, яка з арбалета поранила двох вчителів. На часі поліціянти встановили особу правопорушниці. Нею виявилася місцева дівчина, 2002 року народження.

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    У Полтаві дівчина з арбалета поранила двох вчителів
    У Полтаві дівчина з арбалета поранила двох вчителів

    Наразі вона надає свідчення правоохоронцям. Обставини та мотиви протиправної діяльності фігурантки з’ясовуються.
    За нашою інформацією, дівчину затримали в рамках ст. 208 КПК України. Вирішується питання про відкриття кримінальної справи за фактом замаху на вбивство.

    Відомо, що затримана дівчина навчалася у цій школі до четвертого класу. Під час затримання у неї були порізані руки. Наразі слідчі хочуть провести освідування затриманої, щоб визначити, чи перебуває вона у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

    Теги: Полтава зброя школа вбивство напад розслідування поліція стрілянина
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    У Полтаві дівчина з арбалета поранила двох вчителів