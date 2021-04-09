На столичній Троєщині жінка морила голодом 20 котів і 4 собак

Жінка, яка раніше працювала ветеринарним лікарем, збирала котів у соцмережах

На столичній Троєщині жінка тримала в квартирі двадцять котів та чотирьох собак. Сусіди роками жалілися на нестерпний сморід, що йшов від її житла, але вдіяти нічого не могли.

Про це йдеться у випуску ТСН 19:30.

Сусіди жінки зняли відео. Кажуть, що роками потерпали від смороду з квартири Ірини, яка тримала декілька десятків котів, але всередину нікого не пускала.

У квартиру потрапили завдяки волонтерам, коли ті привезли корм. Побачене шокувало. Другий поверх квартири засипано фекаліями. Для котів немає лотків і лише декілька тарілочок для води. «Ми не очікували побачити такого жаху. Я не знаю, куди вона поділа корм, куди вона поділа гроші. Ми це все їй переводили і привозили», – розповіла волонтерка Олена.

Жінка, яка раніше працювала ветеринарним лікарем, збирала котів у соцмережах. Обіцяла їхнім власникам або волонтерам, які віддавали тварин на тимчасове утримання, гарний догляд – а потім переставала з ними спілкуватися.

Усім розповідала, що рятує їх від евтаназії. Волонтери бояться, що Ірина знайде нових тварин і вони теж страждатимуть. Врятованих котів – більшість з яких породисті – відвезли до притулку. Там їх відгодують, пролікують та підшукають їм нових люблячих власників.

«У неї просто відпадали пальчики. Бачите лапи жовті. Вона ходила по сечі, роз'їдала, кігті ще тут такі бачите», – розповіла власниця притулку Ірина Добролюбова.

Тим часом, між мешканцями будинку на вулиці Олександра Солов'яненка, 2/6 та працівниками місцевого ЖЕКу стався конфлікт через тварин, яких комунальники замурували в підвалі. Як з'ясувалося, решітки поставили комунальники після санобробки підвалу від тарганів. Навіщо його було замуровувати та як це допоможе від нової навали комах – невідомо.