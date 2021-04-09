У столиці обмежать рух на Південному мосту: шви не витримують навантаження

Дорожники працюватимуть упродовж суботи і неділі, аби менше впливати на трафік

З 22:00 9 квітня до 05:00 12 квітня на Південному мосту частково обмежать рух для ремонту деформаційних швів.

Як повідомляє КК «Київавтодор», старі деформаційні шви не витримують сучасного навантаження і виходять з ладу. Тож на споруді виконають протиаварійні роботи на частині швів. Роботи триватимуть у напрямку лівого берега.

Дорожники працюватимуть упродовж суботи і неділі, аби менше впливати на трафік.

Нагадаємо, 10 квітня також розпочинається капітальний ремонт Кільцевої дороги. На першому етапі оновлюватимуть ділянку від Одеської площі до вул. Луценка (у напрямку Жулян). Загалом буде відремонтовано ділянку від Одеської площі до вул. Ватутіна.

Тим часом, у Києві дорожники продовжують капітальні ремонти у багатьох районах столиці.

На вулиці Милославській дорожники влаштували нижній шар асфальтового покриття на частині від вул. Радунської до вул. Оноре де Бальзака (у напрямку вул. Оноре де Бальзака). Нині оновлюють і посилюють основу дороги, облаштовують нову систему зливової каналізації й міняють бордюри на частині вул. Милославської у напрямку вул. Радунської.

Триває капітальний ремонт вул. Чорнобильської. Дорожники влаштовують основу для облаштування тротуарів і велодоріжки, монтують нові бордюри.

На вул. Борщагівській влаштували нижній шар покриття. Щоб воно слугувало довше, використовують сучасні матеріали і технології. Так, між основою проїжджої частини і нижнім шаром влаштували полімерну сітку.

Нове гранітне мощення з’являється на Пейзажній алеї. Також облаштовують оглядові майданчики і підпірні стінки. Встановили на променаді камери відеонагляду і тривожну кнопку. Оновлюють сходи, мережі освітлення.

На просп. Степана Бандери завершують підготовку до фрезерування старого покриття. 10 квітня буде змінена схема проїзду на магістралі: проїзд транспорту організують двома смугами в кожному напрямку на частині проспекту в напрямку Північного мосту.