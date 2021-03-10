Хакери заявили про злом 150 тисяч камер відеоспостереження по всьому світу

Кіберзлочинці отримали доступ до камер в лікарнях, поліцейських ділянках, в'язницях, школах та інших установах

Група хакерів заявила про злом 150 тисяч камер відеоспостереження компанії Verkada по всьому світу.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними американського видання, кіберзлочинці отримали доступ до камер в лікарнях, поліцейських ділянках, в'язницях, школах та інших установах.

Так, повідомляється про те, що хакери зламали склад Tesla в Шанхаї і офіси самої Verkada.

Причетне до злому джерело розповіло, що метою міжнародної групи хакерів, яка нібито несе відповідальність за даний інцидент, було показати повсюдність відеоспостереження і то, наскільки легко було отримати доступ до камер.

За його словами, кіберзлочинці отримали не тільки доступ до 150 тисячам камер, якими можна управляти дистанційно, але й до всіх архівів компанії.

Раніше через уразливості, виявленої в програмному забезпеченні американської корпорації Microsoft, світу передрекли глобальну кризу - десятки тисяч компаній можуть бути заражені вірусами або атаковані з метою крадіжки даних користувачів і співробітників.

Видання Bloomberg Повідомляється, що вразливістю скористалася хакерська угруповання, пов'язана з владою КНР.