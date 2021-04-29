У Києві облаштували наносквер зі своєю фішкою (відео)

У сквері встановлено 2 перголи над лавами та 4 аркади з підсвіткою

В оновленому сквері працює п'ять камер відеоспостереження та дві тривожні кнопки

У Святошинському районі Києва відремонтовано сквер, розташований на бульварі Академіка Вернадського, між вулицею Депутатською та проспектом Перемоги. Його головним елементом став пам’ятник Володимиру Вернадському – видатному українському вченому, першому президенту Академії наук. Тому це місце має символічну назву «Наносквер». Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Площа скверу становить 0,67 га. Він має протяжність близько 300 м.

Під час капремонту було влаштовано мережу доріжок, встановлено сучасні лави та нові урни. В оновленому сквері працює 5 камер відеоспостереження та 2 тривожні кнопки.

«Коли у 2019 році починали його ремонтувати, ми навіть не уявляли, що вживу він буде таким яскравим. Ввечері він взагалі не схожий на інші. І все завдяки перголам та аркадам із підсвіткою, які додають простору особливого настрою. У кожного місця має бути своя впізнавана фішка», – зазначив генеральний директор КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

Загалом у сквері встановлено 2 перголи над лавами (конструкції із повторюваних секцій, що з’єднуються між собою брусами) та 4 аркади (групи металевих арок над доріжками). У металеві конструкції вмонтовано світильники, які створюють у вечірній час своєрідні світлові лінії та тунелі.

Окрім цього, під час капремонту було влаштовано газони, висаджено понад 1000 кущів та близько 50 дерев, серед них сакури, катальпи та платани. У сквері також прокладено поливо-зрошувальну систему.

До слова, у лісі Пущі-Водиці рубають вікові дуби під забудову багатоквартирними будинками. Уже зрубано понад 10 дубів.