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    Серйозна ДТП у Києві: мікроавтобус після зіткнення перекинувся (відео)

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    ДТП сталася на перехресті - Серйозна ДТП у Києві: мікроавтобус після зіткнення перекинувся (відео)
    ДТП сталася на перехресті
    Фото: скріншот із відео

    У водіїв різні версії причини автопригоди

    У вівторок, 21 вересня, на Харківському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів: автівки Honda й мікроавтобуса Peugeot. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Внаслідок зіткнення мікроавтобус перекинувся на бік.

    Водій Honda розповів, що рухався у правій смузі по Харківському шосе в напрямку Борисполя і на перехресті зіткнувся з Peugeot.

    Водій Peugeot каже, що не встиг завершити маневр, стояв на перехресті, а водій Honda цього не помітив і протаранив.

    Кермувальник Peugeot самостійно з авто не міг вибратися, його діставали очевидці. Але травм він не отримав.

    Обійшлося без постраждалих і в автомобілі Honda.

    На місці працюють правоохоронці, які встановлюють всі обставини ДТП.

    Через автопригоду на Харківському шосе утворився затор.

    Як повідомлялося, у Святошинському районі Києва пішохід загинув під колесами легковика, коли перебігав восьмисмугову трасу.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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    Серйозна ДТП у Києві: мікроавтобус після зіткнення перекинувся (відео)