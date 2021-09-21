Серйозна ДТП у Києві: мікроавтобус після зіткнення перекинувся (відео)

У водіїв різні версії причини автопригоди

У вівторок, 21 вересня, на Харківському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів: автівки Honda й мікроавтобуса Peugeot. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Внаслідок зіткнення мікроавтобус перекинувся на бік.

Водій Honda розповів, що рухався у правій смузі по Харківському шосе в напрямку Борисполя і на перехресті зіткнувся з Peugeot.

Водій Peugeot каже, що не встиг завершити маневр, стояв на перехресті, а водій Honda цього не помітив і протаранив.

Кермувальник Peugeot самостійно з авто не міг вибратися, його діставали очевидці. Але травм він не отримав.

Обійшлося без постраждалих і в автомобілі Honda.

На місці працюють правоохоронці, які встановлюють всі обставини ДТП.

Через автопригоду на Харківському шосе утворився затор.

Як повідомлялося, у Святошинському районі Києва пішохід загинув під колесами легковика, коли перебігав восьмисмугову трасу.