Серйозна ДТП у Києві: мікроавтобус після зіткнення перекинувся (відео)
У водіїв різні версії причини автопригоди
У вівторок, 21 вересня, на Харківському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів: автівки Honda й мікроавтобуса Peugeot. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».
Внаслідок зіткнення мікроавтобус перекинувся на бік.
Водій Honda розповів, що рухався у правій смузі по Харківському шосе в напрямку Борисполя і на перехресті зіткнувся з Peugeot.
Водій Peugeot каже, що не встиг завершити маневр, стояв на перехресті, а водій Honda цього не помітив і протаранив.
Кермувальник Peugeot самостійно з авто не міг вибратися, його діставали очевидці. Але травм він не отримав.
Обійшлося без постраждалих і в автомобілі Honda.
На місці працюють правоохоронці, які встановлюють всі обставини ДТП.
Через автопригоду на Харківському шосе утворився затор.
Як повідомлялося, у Святошинському районі Києва пішохід загинув під колесами легковика, коли перебігав восьмисмугову трасу.