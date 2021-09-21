У Києві поліцейські так поспішали на оформлення ДТП, що протаранили авто (фото, відео)

Поліцейські визнали, що впіймали ґаву та скоїли ДТП

У вівторок, 21 вересня, на Харківському шосе в Києві автомобіль поліції Skoda протаранив Daewoo Lanos.

Як повідомляє «Магнолія-ТВ», поліцейські так поспішали на місце ДТП, що протаранили попутну автівку.

Водій Daewoo розповів, що рухався по прямій у напрямку Дарницької площі. На перехресті з вулицею Здовбунівською зупинився, бо загорівся вже жовтий сигнал світлофора. А вже за якусь мить отримав сильний удар у задню частину від поліцейської машини.

Поліцейські пояснили, що поспішали на оформлення ДТП, що сталася на перетині Харківського шосе з Привокзальною, та на мить водій впіймав ґаву.

Обидві машини зазнали суттєвих пошкоджень.

Водій Daewoo травмував голову, але від шпиталізації відмовився.

Як повідомлялося, 21 вересня на Харківському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів: автівки Honda й мікроавтобуса Peugeot. Внаслідок зіткнення мікроавтобус перекинувся на бік.