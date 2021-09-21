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    У Києві поліцейські так поспішали на оформлення ДТП, що протаранили авто (фото, відео)

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    Автомобіль&nbsp;Daewoo зазнав суттєвих пошкоджень - У Києві поліцейські так поспішали на оформлення ДТП, що протаранили авто (фото, відео)
    Автомобіль Daewoo зазнав суттєвих пошкоджень
    Фото: скріншот із відео

    Поліцейські визнали, що впіймали ґаву та скоїли ДТП

    У вівторок, 21 вересня, на Харківському шосе в Києві автомобіль поліції Skoda протаранив Daewoo Lanos.

    Як повідомляє «Магнолія-ТВ», поліцейські так поспішали на місце ДТП, що протаранили попутну автівку.

    Водій Daewoo розповів, що рухався по прямій у напрямку Дарницької площі. На перехресті з вулицею Здовбунівською зупинився, бо загорівся вже жовтий сигнал світлофора. А вже за якусь мить отримав сильний удар у задню частину від поліцейської машини.

    Поліцейські пояснили, що поспішали на оформлення ДТП, що сталася на перетині Харківського шосе з Привокзальною, та на мить водій впіймав ґаву.

    Обидві машини зазнали суттєвих пошкоджень.

    Водій Daewoo травмував голову, але від шпиталізації відмовився.

    Як повідомлялося, 21 вересня на Харківському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів: автівки Honda й мікроавтобуса Peugeot. Внаслідок зіткнення мікроавтобус перекинувся на бік.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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    У Києві поліцейські так поспішали на оформлення ДТП, що протаранили авто (фото, відео)